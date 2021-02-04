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乘客手机落车上 洛阳民警辗转帮忙找回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.02 15:29

　　“国庆期间乘车出行，记得看管好随身携带的财物。”2日，洛阳市公安局西工分局火车站派出所民警范永振说，一乘客下车匆忙，价值5000多元的手机落在客车上，他们几经辗转帮忙找到。

　　1日下午4点多，范永振接到市110联动指挥中心指令称，一名乘客的手机落在车上，求助民警帮忙寻找。他与报警人雷女士联系得知，当日下午，雷女士从嵩县乘坐客车返回洛阳，在王城大道附近一站点下车不久，发现因下车匆忙手机落在车上。

　　“手机是雷女士去年花5000多元买的。”范永振说，雷女士借用出租车司机的手机给自己的手机打电话，无人接听，随即拨打110报警。

　　那趟客车开往洛阳火车站附近的汽车站，范永振与两名同事第一时间赶到汽车站，根据雷女士提供的信息从发车时间着手查询相关车辆，寻找司机了解情况。

　　“我们找了三四辆车，没有找到手机。”范永振说，他们又与汽车站工作人员取得联系，了解到手机已被司机捡到并交给车站质检科，以便失主找回。

　　经核实，该手机正是雷女士遗失的，最终物归原主。(见习记者 吕百营 记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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