正式交付！双瑞风电推动我国海上风电迈入“百米级叶片时代”【视频】

2日，洛报融媒记者从洛阳双瑞风电叶片有限公司获悉，由其自主研发的长度达102米的10MW-SR210型叶片，近日在江苏盐城基地实现发货交付，用“洛阳创新”助力我国海上风电迈入“百米级叶片时代”。

2日，洛报融媒记者从洛阳双瑞风电叶片有限公司获悉，由其自主研发的长度达102米的10MW-SR210型叶片，近日在江苏盐城基地实现发货交付，用“洛阳创新”助力我国海上风电迈入“百米级叶片时代”。

风电叶片是风力发电机将风能转化为机械能的重要部件之一，素有风力发电机“灵魂”之称。10MW-SR210型叶片于今年2月顺利下线，它既是世界上最长10兆瓦风电叶片，又是国内首款百米级超长柔性碳纤维叶片。

随着此次发货，10MW-SR210型叶片正式交付中国船舶集团海装风电股份有限公司，目前企业技术服务人员已前往现场，迎接更为紧张的现场安装调试阶段。未来该产品将搭载中国海装H210-10MW海上风电机组，为我国风电产业高质量发展提供新的支持。

作为助力我国实现碳达峰、碳中和目标的重要利器，SR210叶片适用I类风区，风能转化系数高。配备该款叶片的单台风力发电机，全年发电量可满足5万个中国家庭一年需求，同时每年能够减少5万吨二氧化碳排放。

该款产品同时是双瑞风电围绕海上风电产业打造的高度定制化产品，其在设计过程中紧密结合整机开展一体化设计，兼顾叶片轻量化、机组载荷最小化，大大提升了10兆瓦风力发电机组经济性和竞争力。

近年，随着我国风电行业装机规模稳居世界首位，采用大兆瓦风力发电机成为风电行业降本增效的有效途径，大型风机叶片也被看作是体现企业技术实力的重要标志。2017年，双瑞风电曾在5兆瓦叶片领域凭借长度83.6米的产品打破世界纪录。

“此次顺利交付，标志着我们企业率先推动国内百米级风电叶片量产，在创新领域实现超大型风电叶片制造技术的又一次重大突破。”双瑞风电相关负责人表示。

突出科技创新是制造业高质量发展的核心要求。双瑞风电近年不断加大研发投入力度，在叶片的材料、工艺、制造、质量控制等方面始终位居国内领先。

下一步，该企业将持续实施关键核心技术攻关行动，深度嵌入国家战略科技力量体系，加快建设具备海上产品竞争力的世界一流企业，继续为打造“洛阳制造” “金质名片”贡献力量。(记者 陈曦 通讯员 贾笑盈) (图由双瑞风电提供)