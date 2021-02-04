国庆假期去哪儿？洛阳美术馆四个展览免费对外开放

今天是国庆假期第二天，洛报融媒记者获悉，洛阳美术馆四个展览免费对外开放，开放时间为10月1日至7日上午9:00—11:30；下午2:00—5:30。

今天是国庆假期第二天，洛报融媒记者获悉，洛阳美术馆四个展览免费对外开放，开放时间为10月1日至7日上午9:00—11:30；下午2:00—5:30。 今天是国庆假期第二天，洛报融媒记者获悉，洛阳美术馆四个展览免费对外开放，开放时间为10月1日至7日上午9:00—11:30；下午2:00—5:30。 馆内展出的展览有： 1、《解放洛阳1948》侯震作品文献展展出展厅：三楼3展厅 2、河洛儿女心向党——中国画百米长卷专题展展出展厅：三楼4展厅 3、清风傲骨——文柳川中国画梅花荷花专题作品展展出展厅：一楼西展厅 4、河洛儿女心向党——农民画展览展出展厅：一楼东展厅 参观须知 1.观众入馆须出示身份证件及健康码，配合工作人员测量体温。“健康码”非“绿码”人员不得进入；体温超过37.3℃(含)，或有发烧、咳嗽等感冒症状的观众谢绝入馆并配合赴医院发热门诊就诊。 2.请做好个人防护，进馆戴口罩，自觉与他人保持1.5米以上安全距离，不聚集，排队有序入馆。谢绝未戴口罩者入馆。 3.对入馆观众数量采取限流措施。观众数量接近限制值时将采取暂停入馆或人员分流等措施，请观众配合工作人员工作。 洛阳美术馆将根据疫情防控要求调整开放时间、开放区域和客流限制等措施，敬请支持。(记者 余子愚 文/图 通讯员 牛珂)