洛邑古城喊你来看水幕电影啦【视频】

超酷炫黑科技已就位，重磅惊艳，绚丽夜空。洛报融媒记者从老城区获悉，洛阳市首个水幕电影《三生三世牡丹情》亮相老城区洛邑古城，即将成为下一个洛阳夜游打卡地标。

超酷炫黑科技已就位，重磅惊艳，绚丽夜空。洛报融媒记者从老城区获悉，洛阳市首个水幕电影《三生三世牡丹情》亮相老城区洛邑古城，即将成为下一个洛阳夜游打卡地标。

盛唐的举子佳人，民国爱国青年，现代老城的浪漫邂逅，一对青年的三世情缘，贯穿了万国来朝的大唐盛世、民国革命的热血、新时代洛阳老城的时光密码和人间烟火，讲述了一个掩埋在历史时光中的老城故事。在洛邑古城文峰塔广场，新潭为介，水做画幕，黑科技将水幕与炫彩光影融合，让画中人走出画卷，为你娓娓道来天马行空的中国故事与传奇。水幕之上，每一束光，每一道影，都被赋予了“灵魂”。在这里，光影水幕的时空裂隙，邀请你踏入中国故事，在清醒的现实里，做一场斑斓奇幻的梦。

得到消息的市民，不约而同地来到洛邑古城先睹为快，大家为眼前的美景所倾倒，纷纷用手机记录下这美好时刻。

据了解，洛邑古城新潭水幕秀国庆期间的演出时间为每晚21点08分，银帘流水、炫彩灯光交织成如梦如幻的视觉盛宴为广大市民在国庆佳节来临之际提供一个休闲娱乐的绝佳场所的同时，也为老城夜景的绚丽缤纷，增添了浓墨重彩的一笔。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘雨震 石智卫 文/图/视频)