汝阳两大文旅集团“联姻”

近日，洛阳杜康控股与汝阳西泰山景区签署战略合作协议，双方将依据各自优势，在康养旅游、乡村振兴、文化传承、品牌建设和市场推广方面深度融合，奋力开创汝阳文旅产业发展新局面，为汝阳县域经济发展注入新活力。

近日，洛阳杜康控股与汝阳西泰山景区签署战略合作协议，双方将依据各自优势，在康养旅游、乡村振兴、文化传承、品牌建设和市场推广方面深度融合，奋力开创汝阳文旅产业发展新局面，为汝阳县域经济发展注入新活力。

南赏(杜鹃)花，北品(杜康)酒，一直是汝阳县两大特色文旅名片，每年都能吸引上百万游客来汝阳旅游观光。去年以来，受新冠疫情影响，汝阳文旅市场陷入低迷。“万人助万企”活动启动以后，汝阳文旅相关部门深入企业调研，听取企业家心声，主动对接企业需求，撮合该县两大龙头集团“联姻”，培育行业龙头，增强企业抗风险能力。

根据合作协议，双方将互融互联各自特色文化旅游资源，实现品牌互宣、客户互导；借势汝阳县“春‘花’(杜鹃花节)秋‘实’(杜康封坛大典)”两大节庆活动，弘扬炎黄与酒祖文化，擦亮杜康与杜鹃两张文旅名片，提升醉美汝阳“春赏杜鹃、秋品杜康”的品牌影响力。

为满足中小学研学旅行需求，双方还将联合域内汝阳恐龙国家地质公园共同打造汝阳县域研学独特文化旅行、游学精品线路。以“一壶酒、一座山、一条龙”文化内涵为主线，充分挖掘“酒祖杜康古法酿酒工业游+西泰山炎黄传统文化游+恐龙遗址科普游”的独特研学旅行内容，打造汝阳县域研学旅行省级精品线路。

在乡村旅游方面，双方也达成合作。协议显示，双方将依托西泰山鑫宏农业公司种植的约70万株各类苗木，借助杜康控股农业龙头企业之优势，大力发展农业观光、采摘和农事乡村游，丰富游客体验，吸纳周边群众就业、促增收，助力乡村振兴。(洛报融媒记者 罗兴涛/文 梁中珂/图)