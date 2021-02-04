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当心扫码送礼品有“猫腻”！有人以此非法获取公民个人信息被判刑【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 22:30

 　　“您好，耽误您几秒钟扫个码可以吗？”“我们是做企业推广的，扫个码就可以免费领小礼物啦！”您是否在商场、街头等人员密集场所遇到这类事情。

　　本以为天上掉馅饼，没想到一步步掉进了骗子的陷阱。“免费礼物”带来的是各种骚扰电话、短信，甚至还有违法分子的诈骗套路。

　　9月29日，洛阳市老城区人民法院宣判一起非法侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案件，以被告人林某杰犯侵犯公民个人信息罪，判处其有期徒刑一年二个月，并处罚金35000元。

　　公诉机关指控，被告人林某杰从2019年开始从其“上线”处获取两种二维码，然后在洛阳市老城区十字街一带以为企业做宣传的名义，以赠送小礼品的方式诱使路人扫描二维码，被害人扫码后本人的姓名等身份信息泄露，同时在不知情的情况下授权其他人登录本人的微信。被告人林某杰每向“上线”提供一名被害人的信息，可以获取一定报酬。从扣押的被告人林某杰手机中提取的微信交易明细可以证实，仅2020年7月至2021年3月，他就通过非法获取公民个人信息从“上线”处获利32410元。 

　　公诉机关认为，被告人林某杰非法获取公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。同时，老城区人民检察院作为公益诉讼起诉人，认为其侵犯公民个人信息的行为，侵害了不特定多数人的民事权益及社会公共利益，遂向老城区人民法院提起刑事附带民事公益诉讼，要求被告人林某杰支付赔偿金，在省级媒体上公开赔礼道歉，删除所有非法获取的公民个人信息。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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