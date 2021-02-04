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嵩县爱你，闫庄等你——首届銮驾岭苹果采摘节邀您来！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 20:33

　　昨日，嵩县闫庄镇首届銮驾岭苹果采摘节开幕。活动以摘苹果、逛特产为主线，邀您相约金秋，尽享田园风光。

　　“我们家主要是花冠苹果，皮薄肉脆，汁多味甜，欢迎品尝！”在闫庄镇胡沟村8号苹果采摘园，果农李利红热情地招呼着游客。开幕首日，胡沟村各采摘园人头攒动，果农们不仅拿出了香甜的苹果，还招待大家品尝自家酿的苹果醋。

　　据介绍，銮驾岭苹果基地位于嵩县闫庄镇胡沟村(驾车打开导航可以查到)南车路两旁丘陵地带，占地200余亩，自然条件优越，目前已发展花冠、糖心红富士等多个优良品种，年产数十万斤优质苹果，是嵩县唯一天然绿色苹果基地。

闫庄镇胡沟村苹果采摘园

　　闫庄镇党委书记史章栓表示，乘借“嵩县爱你”文旅活动的东风，此次苹果节旨在打响銮驾岭苹果特色品牌，诚邀社会各界共享来自闫庄的“天然甜”，共同推动闫庄苹果规模化、品牌化发展，让苹果产业助力乡村振兴，成为全面实现小康的致富果、幸福果，让农民的生活越来越红火。

　　闫庄镇党委、镇政府依托区位、资源优势，着力推动农业转型升级、提质增效、市场对接，初步形成了大葱、烟叶、连翘、桑蚕、黄牛养殖、奶山羊养殖等六大特色产业，迈向嵩县特色农业强镇。（洛报融媒记者 邱明 通讯员 刘轩轩 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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