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年底前，河南省第二儿童医院将竣工投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 19:34

　　刚刚，洛报融媒记者从洛阳市第十二次党代会新闻发布会现场获悉，年底前，河南省第二儿童医院、洛阳市中医院伊滨医院等将竣工投用。

　　市政府党组成员、市政府秘书长、市政府办公室主任、市政府新闻发言人李书杰介绍，健康是人民幸福生活的基本条件，我们将抓好常态化疫情防控，扎紧“四个口袋”，提升全员快速核酸检测能力，完善联防联控长效机制，建立洛阳人民远离疫情的隔离带、防护墙。

　　建设一批优质医院，加快呼吸、中医骨伤科、妇产等国家级、省级区域医疗中心建设，争取中医脑病国家区域医疗中心落地。年底前，群众关注的河南省第二儿童医院、洛阳市中医院伊滨医院等竣工投用，组建城市医疗集团，建成县乡村紧密型县域医疗共同体，提升整体医疗服务水平，实现“大病不出市、一般病不出县、小病不出村”，让洛阳老百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。

　　建设“幸福享老”洛阳。市政府将把基本养老服务纳入基本公共服务体系，“十四五”期间，城市区将建设市级(1个)、区级、街道、社区养老服务中心、居民小区养老服务站800个以上，设立家庭养老床位9300张以上，7个县均建成县级特困供养机构，改造提升134所乡镇敬老院，依托村党群服务中心建设日间照料站，实施“互联网+养老”行动，为老年人提供“派单式”服务，让老年人“一键呼叫、服务上门”；开展居家社区医养结合服务，从而让老年人在熟悉的环境中、在亲情的陪伴下原居安养。

　　织密筑牢社会保障网。健全养老、医疗、失业保险政策，加强社保基金监管，守好人民群众的每一分钱。实施全民参保计划，加强困难人群参保缴费服务，做到应保尽保、应享尽享。加快重度残疾人托养照护服务机构建设，开展残疾儿童康复救助，“照护一个人、解放一家人”。坚持“住房不炒”、租售并举，精准调控房价，每年商品房投放量不少于8万套，建成一批保障性租赁住房，让新市民、青年人能租房敢买房，安心工作、定居洛阳。(洛报融媒记者 智慧 郭飞飞 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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