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全省唯一！洛阳师范学院入选“童语同音”计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 19:34

　　洛报融媒记者9月30日从洛阳师范学院获悉，教育部近日公布“童语同音”计划师资培训工作实施单位遴选结果，洛阳师范学院成功入选，是河南省唯一入选单位。

　　据介绍，教育部决定在“十四五”时期实施学前儿童普通话教育“童语同音”计划，旨在进一步加大民族地区、农村地区国家通用语言文字推广力度，着力加强学前儿童普通话教育，夯实终身发展基础、帮助个人成长成才、助力乡村振兴。计划通过分期分批开展民族地区、农村地区幼儿园教师国家通用语言文字应用能力培训，逐步解决民族地区和农村地区幼儿园教师国家通用语言文字应用能力不足的问题，带动当地学前儿童普通话水平不断提升，为进入义务教育阶段学习奠定良好语言基础。

　　洛阳师范学院有关负责人介绍，此次共有全国56家单位入选“童语同音”计划，按照教育部今年的培训计划，入选单位将采取“送培到县”、集中面授为主的方式，派出优秀教师前往新疆、四川、云南、西藏、甘肃、青海等省(自治区)，对当地农村地区幼儿园教师开展国家通用语言文字应用能力培训，并根据实际情况融入线上培训辅导。

　　该负责人表示，洛阳师范学院是首批国家语言文字推广基地，此前曾派出教师前往新疆墨玉县开展国家通用语言文字师资培训，受到当地好评。此次入选“童语同音”计划，学校将充分发挥专业学科优势，制定完整的教育教学方案和计划，确保高标准高质量完成培训工作。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 赵江）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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