到2025年，洛阳高新技术企业将突破1500家

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市第十二次党代会新闻发布会现场获悉，洛阳将推进创新主体倍增，到2025年，高新技术企业突破1500家。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市第十二次党代会新闻发布会现场获悉，洛阳将推进创新主体倍增，到2025年，高新技术企业突破1500家。

洛阳市科技局党组书记、副局长代伐介绍，洛阳将制定实施规上工业企业创新活动全覆盖方案，全面落实企业创新普惠性财税政策，完善提升科技型企业“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，培育一批高新技术企业、“专精特新”中小企业和隐形冠军企业。到2025年，高新技术企业突破1500家，打造5家以上百亿级创新龙头企业。

同时，构建高能级创新平台。支持洛阳高新区创建国家绿色低碳园区，开展国家高新区企业创新积分试点。推进矿山重型装备、拖拉机动力系统等5家国家重点实验室在国家优化重组中全部入列，积极创建智能矿山装备国家技术创新中心、先进光电互连传输技术国家重点实验室、国家轴承产业创新中心，加快建设现代制造河南实验室，在高端轴承、新型耐火材料、动物疫苗等领域创建省级技术创新中心。到2025年，实现重点产业国家级创新平台全覆盖。

代伐说，洛阳将引导在洛的11家省新型研发机构深耕产业细分领域，提高产业创新源头供给能力。发挥大院大所技术积淀和创新优势，同第三方机构合作建立面向市场的新型研发机构，破除体制机制障碍，加快技术创新和成果转化。推进大连理工大学洛阳研究院建设，支持洛阳智能农机装备研究院备案省级重大新型研发机构。

支持中心城区建设科技产业社区，优化布局众创空间、科技孵化器、科技中试基地等，高效运营天使基金、创投基金和“科技贷”等科技金融产品，构建适应企业全生命周期的“创业苗圃——众创空间——孵化器——加速器——产业社区”的创新创业生态，加快科技成果就地就近转化，推动区域主导产业相对聚集并形成规模效应。(洛报融媒记者 智慧 郭飞飞 文/图)