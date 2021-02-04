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点赞！偃师这位好乡贤，连续22年捐资助学【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 22:19

　　9月29日，偃师区高龙镇高崖小学举行2021年“安民助学”捐赠仪式，乡贤李安民捐款3万元，用于改善该校办学条件，为学生学习和成长提供良好的环境。

李安民向高崖小学捐资3万元

　　洛报融媒记者了解到，李安民从2000年开始捐资助学，已累计捐款超过100万元，“安民助学”已成为高龙镇的一个品牌。

　　“今年受疫情和洪水影响，企业很艰难，但是捐资助学不能中断。我去年捐款5万元，今年捐款3万元，不算多。”李安民说，助学活动是他给自己制定的一项任务，做企业的目的是要回馈社会。

　　52岁的李安民是高龙镇高崖村人，他从1992年开始在郑州经商，从事润滑油的生产、加工和销售。生意稳定后，他开始想着如何回报帮过他的乡亲。“农村的孩子想跳出‘农门’，最好的办法就是考大学，这就要从教育抓起。”李安民说，他开始关注家乡的教育事业。

　　2000年，高崖小学新建教学楼，缺乏资金。李安民得知后，立即联系村里捐了3万元，用于小学建设教学楼。从那时起，李安民坚持每年向家乡捐资助学。

　　2020年5月，高崖村“两委”授予李安民高崖村乡贤榜“助学典范”称号。“我是从小吃过苦的人，捐资助学只是为了报答乡亲们对我的帮助。”李安民说，他会把“安民助学”持续做下去，希望能帮助更多的孩子用知识改变命运。(洛报融媒记者 余子愚 杨凤轩 通讯员 陈鹏飞 文/图/视频)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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