盛世隋唐、伏牛山水、工业遗产……洛阳好玩儿的地方都在这里了

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市第十二次党代会新闻发布会现场获悉，洛阳将充分发掘洛阳厚重的历史文化资源，坚持国际标准、洛阳特色，整合资源、加强协作，着力打造具有核心竞争力的文旅品牌矩阵，塑造全域旅游主题形象。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市第十二次党代会新闻发布会现场获悉，洛阳将充分发掘洛阳厚重的历史文化资源，坚持国际标准、洛阳特色，整合资源、加强协作，着力打造具有核心竞争力的文旅品牌矩阵，塑造全域旅游主题形象。

洛阳好玩儿的地方将越来越多。来听听洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长胡大鹏介绍——

打好“盛世隋唐”牌。积极融入郑汴洛国际旅游目的地建设，深入推进隋唐洛阳城国家历史文化公园建设，加快推进隋唐洛阳城宫城区、轴线区、里坊区重点项目，推进天堂明堂、应天门、九洲池等周边区域保护利用，打造以宫城区、定鼎门片区为核心的隋唐风貌核心展示区。通过业态提升，做强龙门石窟、白马寺等文化IP，贯通隋唐洛阳城、周公路、丽景门、十字街、贴廓巷、洛邑古城、隋唐大运河国家文化公园、朱樱塔片区，营造“梦里隋唐、尽在洛邑”的浓厚场景氛围。

打好“黄河文化”牌。积极融入黄河文化旅游带建设，把沿黄地区自然景观与人文精神有机结合起来，谋划实施沿黄旅游带通景线建设、景区综合提升工程，加快推进小浪底库区港航建设工程，提升小浪底、西霞院黄河湿地等品质，依托二里头夏都遗址、龙马负图寺、汉光武帝陵等人文景观，打造中华文明溯源之旅；依托黛眉山、青要山、万山湖、黄河湿地等自然景观，打造大河风光体验之旅；依托小浪底水利枢纽、西霞院水库、陆浑水库、故县水库等水利设施，打造治黄水利水工研学之旅，让群众深入领略黄河文化。

打好“伏牛山水”牌。积极对接融入省伏牛山乡村旅游高质量发展专项规划，以乡村旅游示范村和乡村旅游标准化建设为抓手，实施“百村百人百宿”行动，引导、鼓励乡贤回乡创业，培育“伏牛山居”精品民宿，构建乡愁体验、农耕文化体验、休闲康养、乡村美食、文创旅游商品等特色乡村旅游产品体系，发展生态涵养、休闲观光、文化体验等多种功能相融合的乡村旅游新业态，加快构建全域旅游交通网，打造伏牛山国民休闲旅游度假地。

打好“国花牡丹”牌。按照创意“花”产品、提升“花”产业、拓展“花”市场、增加“花”消费思路，高标准建设牡丹观赏园、牡丹主题康养基地，打造牡丹瓷、牡丹画、牡丹衍生品等特色产品品牌，壮大牡丹产业规模，拉长牡丹产业链条。持续提高牡丹文化节内涵和城市营销力，将中国洛阳牡丹文化节打造成“最具国际影响力的文化节会品牌”。积极推进洛阳牡丹“走出去”，在城市交往和国际交流中发挥更大作用。

打好“工业遗产”牌。以工业文化遗产保护为基础，积极推进工业旅游融合发展，形成主题鲜明、内涵丰富的工业旅游产品体系，讲好工业故事、弘扬工业精神。改造利用老厂区、老厂房、老设施、工业遗产街区，建设工业博物馆、工业文化体验馆、工业文化研学实践基地、VR场景体验区、创意产业园、工业文化街区，打造一批工业旅游示范基地、精品旅游线路。同时，鼓励工业企业依托企业产品进行旅游商品创意开发，形成“一企一特”或“一企多特”的文旅文创产品开发格局。(洛报融媒记者 智慧 郭飞飞 文/图)