“一束光拥抱你” 泉舜购物不“兔”不快嗨玩节正式启动

国庆假期，泉舜购物中心全新打造的IP“兔子”正式亮相，不“兔”不快嗨玩节将正式启动。本次活动将聚焦消费者眼球，策划打造了一系列专场活动，并结合双节期间促销活动及会员福利，将为市民带来一场涵盖整个假期娱乐盛宴。

国庆假期，泉舜购物中心全新打造的IP“兔子”正式亮相，不“兔”不快嗨玩节将正式启动。本次活动将聚焦消费者眼球，策划打造了一系列专场活动，并结合双节期间促销活动及会员福利，将为市民带来一场涵盖整个假期娱乐盛宴。

总有一束光拥抱你

新的IP“兔子”8米高，是由泉舜购物中心自主原创设计，独特的不锈钢与玻璃钢烤漆材质前卫、潮流、呆萌，巨型“萌兔”挥舞着“中国红”飘带为祖国庆生，在绚烂灯光的映衬中温暖而璀璨，十分吸引大人及儿童的驻足观赏。

主题活动重磅来袭

本次假期期间，泉舜购物中心倾力打造了一些列的专场活动，其中包含大型魔幻专场秀、大型梦幻儿童剧、“总有一束光拥抱你”音乐会、甜心兔女孩巡游、光遇HIP-HOP音乐现场、百人绘画涂鸦、亲子陪伴乐趣手工、“潮童星&泉舜购物”秀场，除此之外还有超多精彩活动等你来玩。

吃喝玩乐福利来袭

除此之外，备受期待的福利活动也不能错过，满减、折扣、抽奖等一大波优惠福利等待市民前来打卡。吃喝玩乐秒杀即日起至10月4日每晚8点开秒。

10月1日-7日一楼北厅全场任意商户消费即可参与满额赠礼品；针对新开业店铺进行打卡，集齐9张卡片并盖章即可参与抽奖。

10月1日-10月7日，国庆期间泉舜会员全场消费即可参与兑好礼活动，奖品包含：MAC口红、Redmi耳机、DQ甜筒等一大波精美好礼；不“兔”不快嗨玩节集结众多时尚品牌，为广大市民带来福利和折扣；暖心灯光美食节，棒约翰、明洞的夏天、豆捞坊、ARTEASG、点兵点将、池奈、甄一品、满园春饼等品牌将为洛阳吃货送出优惠活动。⑧