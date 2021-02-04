洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“一束光拥抱你” 泉舜购物不“兔”不快嗨玩节正式启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.09.30 17:37

　　国庆假期，泉舜购物中心全新打造的IP“兔子”正式亮相，不“兔”不快嗨玩节将正式启动。本次活动将聚焦消费者眼球，策划打造了一系列专场活动，并结合双节期间促销活动及会员福利，将为市民带来一场涵盖整个假期娱乐盛宴。

　　总有一束光拥抱你

　　新的IP“兔子”8米高，是由泉舜购物中心自主原创设计，独特的不锈钢与玻璃钢烤漆材质前卫、潮流、呆萌，巨型“萌兔”挥舞着“中国红”飘带为祖国庆生，在绚烂灯光的映衬中温暖而璀璨，十分吸引大人及儿童的驻足观赏。

　　主题活动重磅来袭

　　本次假期期间，泉舜购物中心倾力打造了一些列的专场活动，其中包含大型魔幻专场秀、大型梦幻儿童剧、“总有一束光拥抱你”音乐会、甜心兔女孩巡游、光遇HIP-HOP音乐现场、百人绘画涂鸦、亲子陪伴乐趣手工、“潮童星&泉舜购物”秀场，除此之外还有超多精彩活动等你来玩。

　　吃喝玩乐福利来袭

　　除此之外，备受期待的福利活动也不能错过，满减、折扣、抽奖等一大波优惠福利等待市民前来打卡。吃喝玩乐秒杀即日起至10月4日每晚8点开秒。

　　10月1日-7日一楼北厅全场任意商户消费即可参与满额赠礼品；针对新开业店铺进行打卡，集齐9张卡片并盖章即可参与抽奖。

　　10月1日-10月7日，国庆期间泉舜会员全场消费即可参与兑好礼活动，奖品包含：MAC口红、Redmi耳机、DQ甜筒等一大波精美好礼；不“兔”不快嗨玩节集结众多时尚品牌，为广大市民带来福利和折扣；暖心灯光美食节，棒约翰、明洞的夏天、豆捞坊、ARTEASG、点兵点将、池奈、甄一品、满园春饼等品牌将为洛阳吃货送出优惠活动。⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    人物写真

    雨后晚霞

    王城菊展掠影

    随拍
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605