成果丰硕！18个文旅项目即将落地洛阳 投资总额126亿元

9月30日上午，第四届中原国际文化旅游产业博览会投融资洽谈会在洛阳会展中心举行，此次洽谈会是第四届中原文化旅游产业博览会重要专项活动，由河南省文化和旅游厅指导，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市商务局、洛阳旅游发展集团有限公司主办。

9月30日上午，第四届中原国际文化旅游产业博览会投融资洽谈会在洛阳会展中心举行，此次洽谈会是第四届中原文化旅游产业博览会重要专项活动，由河南省文化和旅游厅指导，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市商务局、洛阳旅游发展集团有限公司主办。

河南省各辖市文化广电和旅游局、洛阳市各县区文化广电和旅游局、商务局负责人，河南省4A级以上景区、知名旅社负责人参加洽谈会。

本次洽谈会以“开放合作 互利双赢”为目标，围绕文化旅游产业转型升级，增强中原地区文旅产业互动，增进了解、促进合作。洛阳市各级政府将用心用力用情，当好服务企业的店小二，着力优化营商环境，与来洛客商携手谱写互利互惠、合作共赢的新篇章。

此次投洽会共设知名文旅企业推介、洛阳市文化旅游产业推介和文化旅游招商引资项目集中签约3个环节。在洛阳市文化旅游产业推介环节，洛阳旅发集团、洛阳文保集团依托各自企业资源优势，分别对国家级主题公园式旅游度假区项目、隋唐洛阳城国家历史文化公园项目等进行了推介。

本次投洽会现场签约18个项目，投资总额126亿元，涉及景区提升、特色产业园区建设、休闲度假区、生态观光旅游、休闲运动、研学、康养、文创等多个领域，其中位于洛龙区的希尔顿酒店、伊川县的范仲淹忧乐文化园、嵩县的白云山索道、栾川县的伊河源景区和春风江南民宿、洛宁县的春山溪谷、新安县的心安阁、老城区的影视小镇和春都文创产业园、伊滨区的音乐之城文化工程和玉川茶镇，以及旅发集团和奥飞动漫合作项目、文保集团《未来唐潮》数字文化创意综合体等文旅融合高质量项目，丰富了文旅融合发展业态，培育了文旅经济新的增长点，为全市文旅产业高质量发展注入了强劲动力。

据悉，下一步，洛阳将依托独特文旅资源优势，加强对文旅文创的顶层设计、项目包装、品牌打造、产业培育，创新旅游业态，提升运营水平，构建优质旅游产品供给体系，壮大文旅文创市场主体，加快推动“文旅文创成支柱”。（洛报融媒记者 李冰 见习记者 李雅君 通讯员 王大伟 文/图）