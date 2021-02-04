权威解读！洛阳市第十二次党代会新闻发布会举行

9月30日下午，洛阳市第十二次党代会新闻发布会举行，深度解读洛阳市第十二次党代会精神，介绍洛阳市委坚持以创新引领发展，着力建强副中心、形成增长极的战略谋划和重要举措，并回答媒体关心的问题。

9月30日下午，洛阳市第十二次党代会新闻发布会举行，深度解读洛阳市第十二次党代会精神，介绍洛阳市委坚持以创新引领发展，着力建强副中心、形成增长极的战略谋划和重要举措，并回答媒体关心的问题。

市委副秘书长、市委办公室主任、市委新闻发言人谢峰在发布会现场介绍大会的四个突出特点——

这次大会，召开的节点不同寻常。大会召开在全市上下深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和视察河南重要讲话指示精神，洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程，新发展格局加快构建、机遇性竞争性重塑性变革加速演进，促进中部地区崛起等国家战略深入推进、洛阳全面落实新发展定位的关键节点，意义重大、不同寻常。必将激励全市上下强化使命担当，抢抓战略机遇，奋力开创洛阳发展新局面。

这次大会，承载的使命重大深远。大会在总结成绩、分析形势的基础上，指出经过全市上下的共同奋斗，洛阳已经站在新的历史起点上，鲜明提出在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌是我们的历史使命。与会代表纷纷表示，将以更坚定的信心、更昂扬的斗志，只争朝夕、奋发有为，再创洛阳发展新辉煌。

这次大会，绘就的蓝图催人奋进。大会坚持高远务实的原则，明确了未来一个时期洛阳发展的目标任务，明晰了坚持以创新引领发展的战略路径，并对全市经济社会发展作出了系统部署。与会同志纷纷表示，将增强改革创新意识，全面提升能力本领，锤炼过硬作风，全力推动洛阳发展的美好蓝图变为现实。

这次大会，营造的氛围风清气正。大会组织严密、规范高效，各位代表不负重托、认真履职，展现了饱满的政治热情、强烈的使命担当、良好的精神风貌，营造了风清气正、干事创业的浓厚氛围。与会代表一致认为，这次大会开出了高举旗帜的政治自觉，开出了聚力发展的鲜明主题，开出了共铸辉煌的强大合力，是一次民主、团结、求实、奋进的大会，必将凝聚起全市上下真抓实干、重振辉煌的强大正能量。