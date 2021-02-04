好吃好逛又好看的绚秋季 承包您的“十一”假期

金色菊海花香扑面、地方好味诱惑舌尖、百人烹制视觉盛宴……眼下，“古都新生活 隋唐绚秋季”活动(以下简称绚秋季)正在我市隋唐城遗址植物园、从政坊游园火热开展。“十一”假期将至，绚秋季不仅有最新的歌舞演出、非遗绝活登场，还有美食云集的“风味洛阳”首届美食节以及全新升级的游乐项目值得期待。还在等什么？趁风光尚好，约起来吧！

金色菊海花香扑面、地方好味诱惑舌尖、百人烹制视觉盛宴……眼下，“古都新生活 隋唐绚秋季”活动(以下简称绚秋季)正在我市隋唐城遗址植物园、从政坊游园火热开展。“十一”假期将至，绚秋季不仅有最新的歌舞演出、非遗绝活登场，还有美食云集的“风味洛阳”首届美食节以及全新升级的游乐项目值得期待。还在等什么？趁风光尚好，约起来吧！

展览演出齐聚，不负如画秋色

日前，由洛阳市城市管理局、洛阳市摄影家协会主办的“七彩隋唐”摄影大赛已落幕，“十一”假期期间，于三千余幅(组)作品中脱颖而出的百余幅获奖作品将在隋唐城遗址植物园亮相，届时，您可以“一站式”将园区四季美景尽收眼底，望春风、享盛夏、赏秋韵、品冬情。

衬着秋日纷繁花海，园区百姓大舞台演出热闹非凡。10月1日至7日，百姓大舞台将连演七日，每日都有不一样的精彩，种类涵盖综艺、歌舞、诗歌朗诵等。同时，园区西门内广场将举办曳步舞大赛，来自洛阳市体育舞蹈运动协会的曳步舞舞蹈团将带来颇具感染力的表演，共同传递健康向上的生活理念。届时，您可以一边嗅着迷人的花香，一边观赏动人的演出，收获美好回忆。

特色美食多样，口味老少皆宜

逛累了？美食大餐在等您。在隋唐城遗址植物园中心广场，“风味洛阳”首届美食节正在如火如荼地举行，来自全国各地的特色小吃云集，为您奉上舌尖盛宴。

想吃清甜可口的？冰糖雪梨、邹记豌豆糕、棉花糖、鲜榨石榴汁、糖葫芦、手工冰粉等甜品应有尽有，是孩子们的“心头好”；想吃鲜香过瘾的？豆皮涮牛肚、炸鸡与年糕、铁板鱿鱼、马坡烧烤、武汉热干面、老汤卤鸡爪既美味又充饥……“风味洛阳”首届美食节甄选品质美食，全方位满足您的需求。

非遗好物云集，文化气韵十足

在隋唐城遗址植物园中心广场北侧的非遗文化展示区，您可以通过与非遗传承人互动，沉浸式体验我国源远流长的非遗文化，深度了解非遗好物背后的故事，还可以将非遗好物带回家，与亲友共享。

据悉，非遗文化展示区共有19个展位，展示内容大多为省、市级非遗文化项目，不仅有汝阳刘毛笔、打籽绣、周氏青华梳等兼具文化厚度、艺术品位、生活气息的好物，还有彰显我国历史底蕴的广发青铜器、金石拓片等以及怀山堂山药、古都老酱、汝阳杜康酒、小米黄酒等非遗美食。不仅如此，河南筝派清音国乐也将在展区奏响，10月6日15时，您可以到水景园驿站近距离欣赏少儿古筝、竹笛表演，尽享民乐之美。

游乐项目升级，亲子互动胜地

好吃、好逛的隋唐城遗址植物园，同样“好玩”。据悉，园区月季园、西门内广场、中心广场、丁香园分布有乐吧车、迷你坦克车、自控飞机、网红秋千、充气城堡、手摇船、广场儿童车、丛林越野摩托、趣玩王国、欢乐天地等游乐项目，您可以带孩子尽享亲子互动乐趣。同时，少年染匠、少年坊主、叶缤纷等秋季特色研学课程正在开展，让孩子充分感受自然之美。

在从政坊游园，不仅有全新的淘矿小镇、射击营地趣味十足，“飞鸟欢歌”的黑天鹅和“萌宠乐园”的孔雀、羊驼、梅花鹿、白黇鹿、鹈鹕等“萌宠”也迫不及待想与游客见面，期待您的热情“投喂”。此外，“烟头不落地，洛阳更美丽——捡烟头兑换游乐体验券”公益活动将持续至10月8日，市民在隋唐城遗址植物园、从政坊游园捡拾的烟头经园区确认后可换成兑换卡，每50个烟头可兑换1张兑换卡，持兑换卡可免费随机兑换指定游乐项目体验券。“十一”假期，绚秋季期待与您邂逅最美秋天。(记者 谢钰旸)⑧