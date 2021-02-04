登场了洛阳好房！榜单首次发布！

聚焦洛阳楼市，共鉴洛阳好房。日前，由洛阳市商务局、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市农业农村局、洛阳市住房保障和房产服务中心和洛阳日报报业集团联合举办的“洛阳造 行中国”2021“洛阳好物”消费季活动之洛阳好房“心”定义活动已正式启动，此前洛阳网已为市民推介了数家品质房企。

聚焦洛阳楼市，共鉴洛阳好房。日前，由洛阳市商务局、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市农业农村局、洛阳市住房保障和房产服务中心和洛阳日报报业集团联合举办的“洛阳造 行中国”2021“洛阳好物”消费季活动之洛阳好房“心”定义活动已正式启动，此前洛阳网已为市民推介了数家品质房企。在广大购房者的眼中，到底哪些是大家心中人气口碑的楼盘呢？

今日，洛阳网正式发布2021洛阳好房“心”定义——洛阳好房榜单，同时由洛阳网特别策划的“好房特刊”也于今日在其微信公众号正式上线，以专栏形式为市民揭幕洛阳好房榜单、介绍项目“十一”精彩活动，回顾网红主播探盘视频等，用“心”定义洛阳好房，助力市民舒心购好房。

据了解，此前有关部门通过开展问卷调查，多角度收集了市民对我市目前在售及待售楼盘的感受和评价，并就相关话题采访业内外专家学者得出：楼盘的价格、交通、配套及发展潜力成为购房者置业中最关注的因素，在此基础上制作形成了2021洛阳好房“心”定义——洛阳好房榜单。

入围此次榜单的都是本地具有代表性和影响力的房地产项目，是洛阳楼市中的人气楼盘、宜居楼盘、以及最具投资潜力楼盘的典型代表。它们将作为洛阳区域楼市的标杆项目，推动我市房地产事业“向阳”发展。

值得一提的是，万科春华·西园甲第、夏都水岸、东方今典东方府·观澜等，以及港龙·雍河尚院、美的浩德云熙府、旭辉·洛阳天际等10多个楼盘均推出了不同力度的“十一”购房优惠。

在“十一”黄金周期间，夏都水岸推出5250元/㎡一口价特价房，最高优惠8.2万元；美的浩德云熙府推荐新客户成交最高可享1.2万元/套(税前)；东方今典东方府·观澜购房送5000元购房基金、10000元新婚大礼包和1000元汽车养护大礼包等；旭辉·洛阳天际推出购房五重礼，升级VIP即可参与抽奖、赢取超级大奖iPhone13、55寸小米电视机、小米电饭煲等；中梁百悦国际广场特批十一特惠房源5套，先到先得！此外，多个楼盘还推出精品房源、一口价房源秒杀、到访即送礼等多种优惠。

“十一”黄金周期间，很多楼盘也纷纷举办丰富多彩的活动，比如音乐节、手工DIY、直升机飞行体验、趣味美食品鉴、绿色研学等，丰富市民体验。

特别提醒大家，经主办方实地考察后重磅推出的“网红主播探盘”“栏目探盘日记”还在持续推荐中，金秋购房季，洛阳好房“心”定义活动将继续发力，助您淘到心仪好房。(刘雪琦)