明年9月前，洛阳将改扩建洛一高等4所高中 洛阳外国语学校等将整体外迁

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市第十二次党代会新闻发布会现场获悉，明年9月前，洛阳将改扩建洛阳市第一高级中学、洛阳理工学院附属中学等4所高中。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市第十二次党代会新闻发布会现场获悉，明年9月前，洛阳将改扩建洛阳市第一高级中学、洛阳理工学院附属中学等4所高中。

市政府党组成员、市政府秘书长、市政府办公室主任、市政府新闻发言人李书杰介绍，市政府将深化教育改革，加大财政投入，提升教育质量，办好公益普惠学前教育，今明两年新增公办幼儿园40所以上，扶持民办幼儿园提供普惠性服务。

办好均衡优质基础教育，采取“名校带弱校”“一校多区”等办学模式，增强对薄弱学校的带动力；加快乡镇寄宿制学校建设，每年安排180名城市优秀教师到农村支教。调整优化城市区高中布局，明年9月前，改扩建洛阳市第一高级中学、洛阳理工学院附属中学等4所高中，整体外迁洛阳外国语学校等高中，全方位提升办学质量，让洛阳的每一个孩子都拥有更好的人生起点。

同时，办好产教融合职业教育，推动洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院升级为职业大学，再新建4至5所高职院校，培育更多高技能人才，让高职毕业生成为就业市场的“香饽饽”。

打造高等教育新高地，支持河南科技大学创建“双一流”大学、洛阳理工学院创建高水平应用型大学、洛阳师范学院创建硕士学位授权点，推进郑州大学洛阳校区、河南中医药大学洛阳校区发展，引进更多国内外高水平大学，让洛阳的孩子在家门口就能上到好大学，让在洛学子接受高水平的高等教育。(洛报融媒记者 智慧 郭飞飞 文/图)