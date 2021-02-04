国庆假期，洛阳市规划展示馆正常开放

今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，国庆假期期间，洛阳市规划展示馆正常开放，假期结束后闭馆维护1天。

今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，国庆假期期间，洛阳市规划展示馆正常开放，假期结束后闭馆维护1天。

10月1日(周五)—10月7日(周四)，正常开馆；

10月8日(周五)，闭馆维护；

10月9日(周六)，恢复开放。

开馆时间：9:00—17:00，16:30停止入馆。

与此同时，市规划展示馆还特别安排了免费公益讲解，带您领略洛阳城市规划的魅力。公益讲解时间为每天10：00和15：00(如有微调会提前通过场馆广播告知)，除公益讲解外，馆内暂不提供其他人工讲解服务。

温馨提醒：

1.因参观人数较多，请您带好身份证错峰参观。为减少人员聚集，每批次公益讲解的观众人数需控制在20人以内。

2.在疫情防控期间，洛阳市规划展示馆实行预约参观制度。您需要提前在微信公众号“洛阳市规划展示馆”进行实名制预约。每日参观名额为1000人，只接受散客(个人)的预约，约满即止，未预约者不得入馆。对于无智能手机且无法由他人代为预约的老年人、未成年人，可出示身份证登记后入馆。

3.疫情防控期间须全程佩戴口罩，您入馆时请主动出示本人身份证或护照原件(未办理身份证的未成年人须出示户口簿)、预约凭证，同时核验个人“洛康码”或所在城市提供的个人健康码，显示绿色方可入馆。配合工作人员进行体温测量和实名登记。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图)