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国庆假期，洛阳市规划展示馆正常开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 16:42

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，国庆假期期间，洛阳市规划展示馆正常开放，假期结束后闭馆维护1天。

　　10月1日(周五)—10月7日(周四)，正常开馆；

　　10月8日(周五)，闭馆维护；

　　10月9日(周六)，恢复开放。

　　开馆时间：9:00—17:00，16:30停止入馆。

　　与此同时，市规划展示馆还特别安排了免费公益讲解，带您领略洛阳城市规划的魅力。公益讲解时间为每天10：00和15：00(如有微调会提前通过场馆广播告知)，除公益讲解外，馆内暂不提供其他人工讲解服务。

　　温馨提醒：

　　1.因参观人数较多，请您带好身份证错峰参观。为减少人员聚集，每批次公益讲解的观众人数需控制在20人以内。

　　2.在疫情防控期间，洛阳市规划展示馆实行预约参观制度。您需要提前在微信公众号“洛阳市规划展示馆”进行实名制预约。每日参观名额为1000人，只接受散客(个人)的预约，约满即止，未预约者不得入馆。对于无智能手机且无法由他人代为预约的老年人、未成年人，可出示身份证登记后入馆。

　　3.疫情防控期间须全程佩戴口罩，您入馆时请主动出示本人身份证或护照原件(未办理身份证的未成年人须出示户口簿)、预约凭证，同时核验个人“洛康码”或所在城市提供的个人健康码，显示绿色方可入馆。配合工作人员进行体温测量和实名登记。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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