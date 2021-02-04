国庆假期，洛阳市图书馆将举行一系列阅读推广活动

洛报融媒记者29日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，洛阳市图书馆在国庆假期安排一系列精彩纷呈的线上线下阅读推广活动，让广大读者铭记峥嵘岁月，共祝祖国繁荣昌盛，在阅读中汲取前进的智慧和力量。

洛报融媒记者29日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，洛阳市图书馆在国庆假期安排一系列精彩纷呈的线上线下阅读推广活动，让广大读者铭记峥嵘岁月，共祝祖国繁荣昌盛，在阅读中汲取前进的智慧和力量。

线下活动涵盖诵读、主题展览、电影放映、AR互动阅读、绘本分享等内容。具体安排为：

10月1日举办“升国旗 颂祖国”广场集体诵读活动；

10月2日至3日举办小读者畅游图书馆、争当“小小讲解员”“小小朗读者”诵读经典名篇等研学活动；

10月1日至7日在少儿阅览室举办趣味AR互动体验系列活动，用手“触摸”知识，感受阅读乐趣；

10月1日至10日在图书馆大厅开展“庆祝祖国72周年华诞，品河洛千年书香”主题书展，设置国庆主题、洛阳历史文化、黄河文化、非遗、文津图书奖等16个专架500余册优秀图书，全面展示新中国72年来取得的发展成就。

10月6日下午英文绘本分享，阅读推广人将通过绘本伴读、角色扮演、阅读方法分享等环节让小朋友体验英文绘本阅读乐趣。

10月1日至6日在二楼展厅举办“锦绣山川 黄河故事”沿黄大型摄影展，不容错过。

10月1日、2日上午播放经典电影《建国大业》《开国大典》两部影片。

10月7日下午，古籍阅览室开展古典诗词吟诵方法传授和吟诵活动，广大诵读爱好者不要错过。

假期期间，洛阳市图书馆还同步推出多项线上互动阅读活动。如“唱响爱国主旋律 喜迎十一国庆节”红歌知识竞赛；“寻根河洛文化 探寻文明起源”河洛地区方志数据库答题抽红包活动；“锦绣河山 爱我中华”庆祝中华人民共和国成立主题朗诵大赛；《礼赞新中国 歌唱新时代——庆祝中华人民共和国成立72周年颂歌展》《新中国的诞生——1949年那些值得铭记的故事图片展》线上展览等。

活动具体参与方式，请关注“洛阳市图书馆”“洛阳图书馆”微信公众号。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李俊杰）