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高中生不慎丢失半年生活费 幸好被好心人捡到归还
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 11:41

　　一个高中生将半年的生活费4450元装在钱包里丢失，幸亏被一位老先生捡到并交给民警尹小浩，尹小浩辗转联系到失主。“钱包已被领走，家长说过几天要来感谢。”29日，尹小浩受访时说。

　　28日10时许，西工公安分局凯旋东路派出所民警尹小浩正在值班室值班，一位姓薛的老先生走进来，称捡到一个钱包。尹小浩询问得知，当日上午，老人从市第三中学中州校区门口经过，看到地上有个黑色钱包，判断失主为学生，原因是钱包里装有读书卡、身份证和不少现金，想到失主丢失钱包肯定着急，于是来到派出所求助。

　　尹小浩根据钱包里的身份证获悉，失主亮亮(化名)今年17岁，三门峡人。经清点，钱包里一共有4450元现金。他在亮亮户籍所在地民警的帮助下，联系到亮亮的母亲贺女士。随后，贺女士告知亮亮去领钱包。

　　亮亮赶到派出所后，尹小浩了解到，亮亮在洛求学租房居住，那笔钱是其半年的生活费。民警通过电话叮嘱贺女士，孩子出门在外，尽量不要让孩子带太多现金，或将现金暂存至老师处或银行卡内，不易丢失。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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