青年因城市而聚，城市因青年而兴。“一五”时期，全国156项重点工程中有7项落户洛阳。一批又一批青年技术工人、科研人员响应国家号召，“八方风雨会中州，千军万马战洛阳”，创造出一个又一个“共和国第一”。

《河南日报》9月28日头版刊发文章《洛阳着力打造青年友好型城市 “后浪”奔涌至 创新正青春》，本网全文转发，内容如下：

青年因城市而聚，城市因青年而兴。

“一五”时期，全国156项重点工程中有7项落户洛阳。一批又一批青年技术工人、科研人员响应国家号召，“八方风雨会中州，千军万马战洛阳”，创造出一个又一个“共和国第一”。

“木有所养，则根本固而枝叶茂，栋梁之材成。”新时代，古都洛阳敞开怀抱，坚持创新引领，厚植发展沃土，持续做强城市功能，“让更多年轻人青睐”，着力打造青年友好型城市。

“八方英才汇河洛”。一批又一批科技创新人才和团队，纷纷投身“建强副中心、形成增长极”的大潮中。“后浪”奔涌，千年古都迸发蓬勃青春力量。

平台聚才

构建产业创新“强磁场”

在位于洛阳高新区的清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(以下简称“清洛基地”)，有一支200余人的高层次青年人才团队，其中20多人有清华教育背景，硕博占比近一半，平均年龄33.4岁，35岁及以下占比72%，在洛阳形成了中西部地区青年科技创新人才汇聚地。

在这里，不仅有“博士三剑客”“上阵父子兵”等耳熟能详的引才故事，还有不少青年才俊成为洛阳“产业创新人”。

今年31岁的卢霄飞就是其中一位。来自周口的他，现任清洛基地战略规划部科创中心建设办公室主任。“这里产业有基础，创业有平台，工作有奔头。”9月24日，卢霄飞对记者说，洛阳是老工业基地，产业基础雄厚，清洛基地一方面链接清华大学等国内高校的优质科研成果，一方面链接洛阳的产业优势，在这里发展大有可为。

今年，卢霄飞还完成了人生中的一件大事，和爱人携手走进婚姻殿堂，在洛阳成立了自己的小家庭。

“清洛基地是一个‘青春派’，这里有大学生实训基地、青年众创空间、青年创业园等平台，加上洛阳出台的支持青年就业创业政策体系，青年人能够在这里安心创业创新。”清洛基地执行主任马明星说，清洛基地已辐射周边，在鲁山县、汝阳县、辉县市等地设立了科创中心，汇聚了大批怀揣梦想的年轻人。

在位于西工区智能科技产业园的大鱼视觉技术(河南)有限公司生产车间内，研发人员正在对已经投产的第二代全智能光学检测机进行测试。

作为国产化的工业质检设备与系统提供商，该企业已经实现向行业头部客户批量供货，助力机器代替人工进行产品质量检测，还吸引来全国40余名高层次青年技术人才。

“从北上广等大城市到洛阳，虽然生活的城市变小了，但科研的平台更大了。”大鱼视觉技术(河南)有限公司副总经理周云志说，“我们短时间内能够在行业立足，离不开洛阳的人才优势、技术优势与产业优势。洛阳市、西工区提供的创业创新平台，将成为我们团队‘二次创业’的起点。”