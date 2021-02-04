十一假期前期洛阳以多云天气为主 中后期多阴雨天气

洛阳今日晴转多云，17℃到28℃。

明天就是国庆节，市气象局给您准备了一份贴心的国庆假期天气预报，提醒您提前关注，做好假期出行规划。

具体来说，预计今年国庆假期，洛阳前期以多云天气为主，中后期多阴雨天气，气温较前期明显下降。今日晴转多云，17℃到28℃。受冷空气影响，4日到5日，洛阳有4级左右的偏北风，阵风6级到7级；5日到7日，最高气温16℃到19℃。降雨易导致道路湿滑，雨后能见度低，加之前期洛阳降水偏多偏强，极易引发滑坡、坍塌等地质灾害，出行游玩需加强防范，及时关注最新预报预警信息。气象部门将严密监测天气变化，做好各类气象服务。

市气象局提醒，降雨易导致道路湿滑和能见度降低，对交通和旅游将有一定的不利影响，相关单位应提前做好安全保障；公众驾车外出请注意交通安全。相关单位加强地质灾害隐患点、河道、水库等的巡查工作，密切关注持续降水可能引发的中小河流洪水、山洪、地质灾害和城乡积涝。部分道路、涵洞、地势低洼处会出现积水，请行人及驾车人员注意躲避，注意出行安全。假日期间多冷空气活动，气温下降明显，注意添衣保暖。由于预报时效较长，请公众及时关注最新天气预报。

天气预报

10月1日(周五)：多云间晴天，气温17℃到27℃。

10月2日(周六)：多云，气温20℃到29℃。

10月3日(周日)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，气温20℃到28℃。

10月4日(周一)：阴天有阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强对流天气，偏北风4级到5级，阵风6级到7级，气温15℃到25℃。

10月5日(周二)：阴天有小到中雨，偏北风4级左右，气温14℃到19℃。

10月6日(周三)：阴天有小到中雨，偏北风3级到4级，气温13℃到17℃。

10月7日(周四)：小雨转中雨，偏北风3级到4级，气温12℃到16℃。