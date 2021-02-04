《红旗漫卷洛阳》青年志愿者讲红色故事系列微型专题片今日上线【视频】

烽火中写就的家书、挨饿受冻也舍不得花掉的银元、勾勒出“最可爱的人”的4张证书……9月30日，以我市部分红色教育基地的红色藏品为载体拍摄而成的《红旗漫卷洛阳》青年志愿者讲红色故事系列微型专题片正式上线。

烽火中写就的家书、挨饿受冻也舍不得花掉的银元、勾勒出“最可爱的人”的4张证书……9月30日，以我市部分红色教育基地的红色藏品为载体拍摄而成的《红旗漫卷洛阳》青年志愿者讲红色故事系列微型专题片正式上线。

该系列微型专题片由市委宣传部、市文物局、洛阳日报报业集团联合出品，洛阳晚报品牌活动部、市博物馆协会、洛阳兰花豆文化传媒有限公司联合承制，旨在通过革命事迹、历史人物故事等红色资源，推动社会各界深入学习了解党的百年光辉历史，讲好红色故事，赓续红色基因，全力营造党史学习教育的浓厚氛围，进一步厚植爱党爱国爱社会主义情怀。

该系列微型专题片自8月起筹备，共13集，每集5分钟左右，先后在八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳新闻博物馆、中共洛阳组纪念馆、洛阳博物馆等地拍摄，由我市13位青年志愿者以具有特殊意义的红色文物为载体，讲述不同历史时期共产党员坚定信仰、不怕牺牲的红色故事。

该系列微型专题片将在洛阳网视频号、文明洛阳视频号同步更新。（记者 杨凤轩 通讯员 陈志强）