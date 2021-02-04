社论：创新引领拼出洛阳发展新天地——热烈祝贺中国共产党洛阳市第十二次代表大会胜利闭幕

满怀着重振辉煌的梦想，洛阳迈上现代化建设新的征程！

满怀着重振辉煌的梦想，洛阳迈上现代化建设新的征程！

在全体代表共同努力下，中国共产党洛阳市第十二次代表大会圆满完成各项议程，于昨日胜利闭幕了。大会审议通过了十一届市委、市纪委工作报告，选举产生了新一届市委、市纪委及出席省第十一次党代会的代表。这是一次高举旗帜、团结奋进、共谋发展的大会，我们对大会的圆满成功表示热烈祝贺！

时序更替，华章日新。这次大会在洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点召开，承载着不同寻常的使命，具有不同寻常的意义。江凌同志所作的市委工作报告，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，科学描绘了今后一个时期洛阳的发展目标，明确了未来五年建强副中心、形成增长极的总体目标、主要任务和重大举措，确立了坚持以创新引领发展的战略路径，具有很强的政治性、思想性、战略性、指导性，是指导全市上下在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌、奋力谱写新时代中原更加出彩洛阳篇章的重要文件。

发展是第一要务，创新是第一动力。放眼今日中国，“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”成为时代强音。综观今日河南，省委围绕“两个确保”谋划的“十大战略”，创新既摆在首位，又贯穿始终。市第十二次党代会鲜明提出，“把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，坚定不移走以创新引领发展之路”，这是我们抢抓战略机遇、赢得战略主动的必然选择，也是今后一个时期洛阳发展的主战略。