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夫妻返乡创业种苗木 利用电商平台拓宽致富路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 08:46
夫妻俩检查苗木长势

　　近日，在偃师区顾县镇段西村的云海彩叶苗木种植基地，村民段帅宁和妻子潘海云穿梭于苗木林中，仔细查看苗木长势。

　　“今年的大叶黄杨苗长势好，已经卖了100多万株。”看着绿油油的苗木，段帅宁笑容满面。

　　段帅宁在段西村长大，对乡村充满感情。2012年，他和潘海云大学毕业后，到外地的一家苗木公司工作。他工作勤奋，很快成为公司的业务骨干，潘海云也当上了销售经理。

　　“乡村田野蕴藏着无限生机，我总想回家创业，活出属于自己的精彩，创造更多的财富，为家乡作贡献。”段帅宁说，妻子支持他的想法，愿意与他一起在泥土间挥洒汗水，书写青春答卷。

　　2015年，夫妻俩回到段西村，利用在苗木公司学到的销售技巧和苗木管理技术，创办了苗木基地。他们在段西村承包了30多亩土地，从亲戚那里借来10万元，作为起始资金，开启苗木种植事业。

　　“第一次创业，我们缺乏经验，第一年没卖多少苗木。”段帅宁和妻子商量后，决定四处“取经”。他们积极参加苗木考察团及各类苗木展会、座谈会，虚心向同行讨教……

　　渐渐地，夫妻俩摸清了门路。他们选定培育有发展前景的彩叶苗木，亲自参与苗木生产经营的每一个环节，既当基地发展的“规划师”，又当苗木销售者。

　　现在，云海彩叶苗木种植基地已近200亩，种植有大叶黄杨苗30万株，金叶复叶槭、巨紫荆、紫叶加拿大紫荆等2万株。“来自天津、山东、新疆等的很多外地客户都从这里购买苗木。”段帅宁笑道，这些年，电商成为连起农业产品与外部市场之间的重要通道，他和妻子也尝试利用网站、微信、抖音等平台宣传、销售自家的苗木产品，销售渠道一拓宽，苗木销量一年比一年好。

　　去年，苗木种植基地的销售额有400多万元。返乡创业致富之余，夫妻俩没有忘记乡亲。如今，苗木种植基地已成为段西村和附近村庄村民的就业平台。修枝、除草、除虫、挖苗……这里一年四季都有活儿干，到了春秋季，有时一天有70多人来这里打工。

　　日复一日，段帅宁和妻子将知识和梦想播种在乡间沃土中，成长为引领一方、带动一片的农村产业带头人。夫妻俩表示，在做大做强苗木种植基地的同时，他们会不断号召乡土人才返乡创业，带动新业态、新模式从乡村生长起来，为乡村振兴注入强劲动力。（记者 何奕儒 通讯员 刘龙选 实习生 李玉冰 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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