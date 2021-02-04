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以人民为中心建设更高品质幸福洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 08:34

　　幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶……进入新发展阶段，人民群众对美好生活有了新期待。

　　市委工作报告指出，要深入践行以人民为中心的发展思想，加强普惠性基础性兜底性民生建设，创新政府、市场、社会合力共为的公共服务供给体系，努力让人民群众过上更有品质的幸福生活。连日来，市第十二次党代会代表、社会各界人士，围绕这一话题寄语建言。

　　推动更高质量就业 提高社会保障水平

　　“孩子上学后，我想找一份好工作，却没有一技之长。参加西工区组织的补贴性面包烘焙师职业培训后，我学到了技能，还自己创业了！这就是我最实在的幸福感！”今年5月，30岁的西工区居民张东开了一家烘焙网店，见到同龄好友她就主动当起宣传政策的“小喇叭”。

　　就业是最大的民生。市委工作报告明确，要坚持经济发展就业导向，强化就业优先政策，突出抓好高校毕业生、农业转移人口、就业困难人员等重点群体就业工作。

　　“我们将聚焦就业新形势新任务，大力实施就业优先战略，扩大就业容量，提升就业质量，让群众实现更加充分、更高质量就业。”市第十二次党代会代表，市人社局党组成员、市人力资源和公共就业服务中心主任张育红说，还要健全创业服务机制，激发青年群体创业活力，带动全社会创新创业。

　　社会保障是民生安全之本、社会稳定之基。市社保中心党委委员、副主任李建表示，市社保中心将进一步提高社会保障水平，加快建设覆盖全民、城乡统筹、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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