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守护生态文明 建设美丽洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 08:34
让河洛大地天更蓝、地更绿、水更清、环境更美好(资料图片)

　　良好的生态环境是最普惠的民生福祉，也是可持续发展的宝贵资源。

　　市委工作报告指出，“十四五”时期是实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。要深入践行习近平生态文明思想，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，推动减污降碳协同增效，提升全域生态保护治理水平，让河洛大地天更蓝、地更绿、水更清、环境更美好。会场内外，市第十二次党代会代表、社会各界人士，围绕这一话题寄语建言。

　　让黄河成为造福人民的幸福河

　　这几天，河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心科研室主任郭准，一直在关注着市第十二次党代会的盛况。市委工作报告指出，要常态化开展河湖“清四乱”行动，加快沿黄湿地生态系统建设，这让郭准非常高兴。

　　“黄河湿地生态系统的进一步建设，必将大大改善生态环境，让湿地尽显生态之美。”郭准说，湿地是地球之肾，守护好了湿地，就守护好了我们自己的家园。

　　除了黄河湿地生态系统建设，市委工作报告还明确，要健全黄河防汛应急体系，因地制宜推进滩区防护，深入开展小流域综合治理，常态化开展河湖“清四乱”行动，加强农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损等。

　　“保障黄河防洪安全时刻不能放松。”市第十二次党代会代表，新安县石井镇山沃村党支部书记、村委会主任张勤英说，洛阳处于黄河“豆腐腰”的首部，让黄河成为造福人民的幸福河，首先要确保黄河安澜。要不断提升黄河洛阳段防洪能力，充分利用现代技术手段，强化防洪预警能力，确保防洪安全。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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