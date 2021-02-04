连续5天有雨！洛阳市气象局发布国庆假期天气预报

国庆假期临近，29日下午，洛阳市气象局发布国庆假期天气预报，提醒市民关注，做好假期出行规划。 国庆假期临近，29日下午，洛阳市气象局发布国庆假期天气预报，提醒市民关注，做好假期出行规划。 预计今年国庆假日期间，洛阳前期以多云天气为主，中后期多阴雨天气，气温较前期明显下降。 受冷空气影响，4日到5日，洛阳有4级左右的偏北风，阵风6级到7级；5日到7日，最高气温16℃到19℃。降雨天气易导致道路湿滑、雨后能见度低，加之前期洛阳降水偏多偏强，土壤严重饱和，极易引发滑坡、坍塌等地质灾害，出行游玩需加强防范，及时关注最新预报预警信息。气象部门将严密监测天气变化，做好各类气象服务。 天气预报 10月1日(周五)：多云间晴天，气温17℃到27℃。 10月2日(周六)：多云，气温20℃到29℃。 10月3日(周日)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，气温20℃到28℃。 10月4日(周一)：阴天有阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强对流天气，偏北风4级到5级，阵风6级到7级，气温15℃到25℃。 10月5日(周二)：阴天有小到中雨，偏北风4级左右，气温14℃到19℃。 10月6日(周三)：阴天有小到中雨，偏北风3级到4级，气温13℃到17℃。 10月7日(周四)：小雨转中雨，偏北风3级到4级，气温12℃到16℃。 关注与建议 1.降雨天气易导致道路湿滑和能见度降低，对交通和旅游将有一定的不利影响，提请相关单位提前做好安全保障和决策疏导；公众驾车外出请注意交通安全。 2.加强地质灾害隐患点、河道、水库等的巡查工作，密切关注持续降水可能引发的中小河流洪水、山洪、地质灾害和城乡积涝。 3.部分道路、涵洞、地势低洼处会出现积水，请行人及驾车人员注意躲避，注意出行安全。 4.目前正值“三秋”时节，提请农业部门和农民朋友关注最新天气预报预警信息，做好秋收秋种各项工作。 5.假日期间多冷空气活动，气温下降明显，注意添衣保暖。 6.由于预报时效较长，请及时关注最新天气预报。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)