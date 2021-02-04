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坚持富民导向 以创新引领发展——访市第十二次党代会代表潘峰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 17:06

　　“市委工作报告站位高、目标明、理念新、举措实，是一个提振信心、坚定决心、鼓舞人心的高水平报告。”市第十二次党代会代表、汝阳县委书记潘峰表示，汝阳县将全面贯彻落实党代会精神，坚持以创新引领发展，实现生态优势向发展优势转变，为建强副中心、形成增长极提供支撑。

　　潘峰表示，下一步，汝阳县将抢抓南部地区高质量发展机遇，坚持以生态建设为前提，系统推进生态产业化和产业生态化，推动小流域综合治理与国土绿化提速提质，积极发展新能源产业，壮大绿色建材等特色优势产业，争创生态文明建设示范县；以乡村振兴为主要抓手，坚持富民导向，推动乡贤返乡创业，突出特色种养、农产品深加工等产业，带领群众增收致富；以城乡统筹为基本支撑，统筹县城和集镇建设，织密南部交通路网，推动公共服务均衡化发展，打造宜居宜业的“酒祖圣地、山水汝阳”。（洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君/文 鲁博 李卫超/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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