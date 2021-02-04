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洛阳研发投入强度连续三年居全省第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 17:08

　　洛阳研发投入强度再创新高！29日，洛报融媒记者从洛阳市统计局获悉，2020年我市研发投入强度(全社会研发投入与GDP之比)达2.8%，连续两年高于全国平均水平，连续三年居全省第一位。

　　据统计，2020年，我市研发投入总量为143.47亿元，同比增长20.3%，研发投入强度达2.8%，分别高于全国、全省平均水平0.4个百分点、1.16个百分点，全市创新能力和效率进一步提升。

　　企业是创新的主体。2020年，全市企业研发投入达117.58亿元，比上年增长29.1%，占全社会研发投入的比重为82%，是拉动全市研发投入增长的主要力量。其中，全市规模以上工业企业研发投入96.98亿元，同比增长22.3%，占全社会研发投入的比重为67.6%，拉动全社会研发投入增长14.8个百分点，比上年提高1.1个百分点。

　　小微企业创新能力逐步提升。2020年，全市规模以上工业企业中，开展研发活动的小微企业有510家，同比增长8.1%，增幅比大中型企业高出4.4个百分点，占全市小微企业的32.7%，比上年提高2.2个百分点。

　　装备制造业研发投入强度持续增加。2020年全市装备制造业研发投入54.87亿元，研发投入强度(研发经费与营业收入之比)达3.45%，同比提高0.37个百分点。

　　自创区科技创新引领成效明显。作为洛阳自创区的核心区，2020年，高新区研发投入达20.93亿元，首次突破20亿元，该区开展研发活动的企业占企业总量的70%，高出全市平均水平33.5个百分点。2020年，高新区企业研发投入同比增长9.8%，占全市企业研发投入总量的17.8%；企业研发人员达6133人，同比增长7.8%，占全市企业研发人员总数的20.2%；企业专利申请数1593件，占全市企业的29.5%；有效发明专利2269件，占全市的33.6%。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图 通讯员 刘岩)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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