扫码领红包！洛阳地铁优惠活动来啦

国庆假期即将到来，为方便和鼓励市民低碳、绿色出行，市轨道交通集团联合支付宝推出乘车优惠活动。具体优惠措施是啥？如何才能享受优惠？29日，洛报融媒记者进行了体验。

国庆假期即将到来，为方便和鼓励市民低碳、绿色出行，市轨道交通集团联合支付宝推出乘车优惠活动。具体优惠措施是啥？如何才能享受优惠？29日，洛报融媒记者进行了体验。

29日上午，洛报融媒记者来到地铁1号线应天门站，在负一层安检处附近看到“洛阳地铁邀请您扫码领红包”的提示牌，打开支付宝扫描上面的二维码，出现“免费领10笔1元洛阳地铁券”的页面，点击领取后，可在“卡包”内看到领取成功，并有“可用10次，每天限1次，单次最高优惠1元”的提示。

随后，记者打开洛易行APP，尚未绑定支付宝的话，可在“支付管理”中的“添加支付方式”一栏，绑定“支付宝支付”，再点击“乘车码”即可乘车，到达牡丹广场站，搜码出站时自动扣除1元优惠，实付金额1元，整个过程操作方便、简单。

市轨道交通集团相关工作人员说，此次活动由市轨道交通集团与支付宝合作推出，活动从本月27日开始，持续至10月11日，目的是鼓励大家低碳、绿色出行。优惠乘车的具体操作可以简单概述为两步：第一步，通过支付宝扫码领取10张洛阳地铁乘车优惠券；第二步，乘车时打开洛易行APP，绑定过支付宝后扫码乘车，使用支付宝扣款付费核销时将自动抵扣折扣券。需要注意的是，每天单人限享受一次优惠活动，每次优惠1元。

工作人员说，国庆假期期间预计客流量将增大，提醒大家乘车时记得佩戴口罩、出示健康码，按规定乘车，同时记得看管好自己的行李物品，以免丢失。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 魏巍 通讯员 孙海渝 文/图)