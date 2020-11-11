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今晚，来广州市场步行街体验“老字号嘉年华”吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 13:15

　　今天19时30分，由河南省商务厅、洛阳市人民政府主办的“老字号嘉年华”暨金秋国庆“五商联动，嗨购洛阳”促消费活动，将在涧西区广州市场步行街启动。“老字号嘉年华”活动持续至10月1日。

　　“老字号嘉年华”活动是商务部贯穿全年的促消费活动，活动将围绕“老字号嘉年华”主题，以中华老字号、地方老字号产品为重点，兼顾地方特色非遗产品，开展集中展销，营造“烟火气、复古风、国际范”的消费氛围，助力老字号讲出新故事，发挥老字号企业及品牌在扩内需、促消费中的积极作用。

　　洛报融媒记者了解到，本次参展的约80个商家，涵盖手工艺品、饰品、酒类、瓷器、零售、酿造、食品、医药等多个行业。

　　参展的商家中，不仅有洛阳本地的“老雒阳”“张学堂”“白马寺”“建洛”等品牌，还有来自郑州的“张仲景”、焦作的“怀山堂”、三门峡的“仰韶彩陶坊”等品牌。

　　活动期间，现场还将举办传统技艺展演、互动活动。市民在现场不仅能品尝到物美价廉的老字号美食，还能观看老字号技艺展示，尽情领略老字号的传统文化之美。

　　“老字号嘉年华”活动安排：

　　9月30日：展销时间8:30至21:30

　　10月1日：展销时间8:30至18:00

　　(洛报融媒记者 王雨 通讯员 金婷婷 尚鸿献)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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