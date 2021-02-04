洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

通行规则有变！9月30日起，王城大道、嘉豫门立交部分路段的辅桥、匝道开通！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 11:59

非机动车通过王城大道陇海铁路桥交通导改公告

　　王城大道跨陇海铁路桥西侧辅桥非机动车道工程将于2021年9月30日建成通车，为确保广大市民安全、顺利过桥，王城大道快速路安全畅通，最大限度方便市民出行，特公告如下：

　　开通区间及点位

　　1、开通时间：2021年9月30日起

　　2、开通区间：王城大道跨陇海铁路西侧辅桥及非机动车匝道

　　交通变化及非机动车等通行方式

　　(一)交通变化情况

　　王城大道跨陇海铁路辅桥及非机动车匝道开通后，王城大道快速路禁止非机动车、摩托车、电动车、低速四轮车、货车等通行，武威路口的入口禁止上述车辆驶入王城大道快速路。

　　(二)车辆绕行线路

　　1、由北向南拟通过王城大道跨陇海铁路的非机动车、摩托车、电动车、低速四轮车，可从王城大道西侧地面道路～瀍涧大道(桥下花坛左转)～桥下引道～王城大道跨陇海铁路西侧匝道～王城大道跨陇海铁路西侧辅桥通行。

　　2、由北向南拟通过王城大道跨陇海铁路桥的货运车辆(有市区通行证的)，可从王城大道西侧地面道路～瀍涧大道(右转)～二乔路口掉头～瀍涧大道西向南匝道～王城大道西侧辅道绕行。

　　3、公交线路调整：由公交公司制定并发布。

　　温馨提示

　　王城大道跨陇海铁路非机动车匝道建成通车后，原借用王城大道快速路过桥的非机动车、摩托车、电动车、低速四轮车、货车将禁止借用快速路通过，西侧快速路内的保护隔离护栏将要拆除，上述车辆再借用快速路通行将存在极大安全风险。过往的非机动车、摩托车、电动车、低速四轮车、货车在行径该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。

　　特此公告

　　洛阳市住房和建设局

　　洛阳市公安局交警支队

　　洛阳市公交公司

　　2021年9月29日

　　（来源：洛阳交警）⑥
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    随拍

    美丽月见草

    蜗牛恋菊花

    雨过天晴
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605