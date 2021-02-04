通行规则有变！9月30日起，王城大道、嘉豫门立交部分路段的辅桥、匝道开通！

王城大道跨陇海铁路桥西侧辅桥非机动车道工程将于2021年9月30日建成通车，为确保广大市民安全、顺利过桥，王城大道快速路安全畅通，最大限度方便市民出行，特公告。

王城大道跨陇海铁路桥西侧辅桥非机动车道工程将于2021年9月30日建成通车，为确保广大市民安全、顺利过桥，王城大道快速路安全畅通，最大限度方便市民出行，特公告。 非机动车通过王城大道陇海铁路桥交通导改公告 王城大道跨陇海铁路桥西侧辅桥非机动车道工程将于2021年9月30日建成通车，为确保广大市民安全、顺利过桥，王城大道快速路安全畅通，最大限度方便市民出行，特公告如下： 开通区间及点位 1、开通时间：2021年9月30日起 2、开通区间：王城大道跨陇海铁路西侧辅桥及非机动车匝道 交通变化及非机动车等通行方式 (一)交通变化情况 王城大道跨陇海铁路辅桥及非机动车匝道开通后，王城大道快速路禁止非机动车、摩托车、电动车、低速四轮车、货车等通行，武威路口的入口禁止上述车辆驶入王城大道快速路。 (二)车辆绕行线路 1、由北向南拟通过王城大道跨陇海铁路的非机动车、摩托车、电动车、低速四轮车，可从王城大道西侧地面道路～瀍涧大道(桥下花坛左转)～桥下引道～王城大道跨陇海铁路西侧匝道～王城大道跨陇海铁路西侧辅桥通行。 2、由北向南拟通过王城大道跨陇海铁路桥的货运车辆(有市区通行证的)，可从王城大道西侧地面道路～瀍涧大道(右转)～二乔路口掉头～瀍涧大道西向南匝道～王城大道西侧辅道绕行。 3、公交线路调整：由公交公司制定并发布。 温馨提示 王城大道跨陇海铁路非机动车匝道建成通车后，原借用王城大道快速路过桥的非机动车、摩托车、电动车、低速四轮车、货车将禁止借用快速路通过，西侧快速路内的保护隔离护栏将要拆除，上述车辆再借用快速路通行将存在极大安全风险。过往的非机动车、摩托车、电动车、低速四轮车、货车在行径该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。 特此公告 洛阳市住房和建设局 洛阳市公安局交警支队 洛阳市公交公司 2021年9月29日 （来源：洛阳交警）⑥