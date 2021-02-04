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国网洛阳供电公司：封闭值守“全过程” 全力护航党代会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 11:55

　　“今天是市党代会召开的最后一天，请各单位持续做好供电保障，做好线路巡视........”9月29日早8时，国网洛阳供电公司“生产保电群”里及时发布最新工作指示，要求涉及市党代会主会场和分会场的保电人员严格按照防疫需求，持续“全过程”封闭值守，全力护航市党代会顺利召开。

　　中国共产党洛阳市第十二次代表大会于9月26至29日召开，为期四天，涉及主会场——洛阳市会议中心和2家驻地酒店等重点保电场所。9月13日接到保电任务后，国网洛阳供电公司认真落实市委、市政府关于电力保障相关指示精神，成立以党政主要负责人为组长的专项工作组，建立电网、客户、安全、舆情全覆盖的保障指挥体系，积极与会议筹备组、场地保障方进行对接，从输电、变电、配电设备安全和现场值守保障等方面着手，编制详细的电力保障方案和应急预案，同时出动保电人员协助会场方，对保电场所配网侧和用户侧设备进行全方位检查，落实隐患排查与整改，累计督导客户整改3条,全力确保会议期间电力保障工作万无一失。

　　会议召开期间，该公司明确具体保电区域、工作细节，并成立综合协调与设备管理、调度运行、优质服务、新闻宣传、设备保障、现场保障、应急抢修以及保电支持8个工作组，对重点保电场所开展客户侧用电设备安全隐患排查工作，帮助客户检查设备安全隐患并提出整改建议，持续做好电网侧设备的巡视、带电检测等，及时消除影响保电的设备缺陷。同时，该公司保电人员严格执行市党代会疫情防控部署，保电期间与代表同时实行封闭值守管理，在负责保电区域内24小时不间断巡视。

　　截至目前，该公司共计投入保电人员719人次、车辆177辆次、应急发电车4台次，对保电场所涉及的27条输配电线路、15座变电站及开关站开展了24小时保电值守和特巡特护，为市党代会圆满结束提供坚强电力保障。(张静、牛国梁、叶青)④
[ 责任编辑：唐好优 ]
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