29日上午，在洛阳会展中心南广场，2021河洛文化旅游节暨第四届中原国际文化旅游产业博览会开幕。

29日上午，在洛阳会展中心南广场，2021河洛文化旅游节暨第四届中原国际文化旅游产业博览会开幕。

一年一度的河洛文化旅游节，是海内外客家人恳亲联谊的精神纽带、深化对外交流合作的重要品牌。2021河洛文化旅游节由河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，以“行走洛阳 读懂历史”为主题，策划安排“行走洛阳 读懂历史”宣传推广活动、“国民度假地 最美伏牛山”山水康养之旅、黄河流域非遗国际创意周、“根在河洛”客家文化交流活动、“古都新生活 享游洛阳城”休闲乐购活动等丰富多彩的活动，深度梳理前沿文旅新业态、新产品、新模式，坚持移动优先，扩大网络传播，吸引更多游客、更多旅游投资，持续提升河洛文化旅游节文化内涵和国际化水平，让海内外游客和广大市民乐在其中，畅享文旅盛宴。

第四届中原国际文化旅游产业博览会由中共河南省委宣传部指导，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳旅游发展集团有限公司承办，以“新户外、新消费、新生活”为主题，致力为全省乃至全国搭建文化旅游产业展览展示、交流、交易的综合平台。博览会现场设置了精致露营展区、旅游装备及民宿展区、户外运动装备展区、摩旅生活展区、知名文旅企业展区、文创展区、国际消费品展区等，吸引近300个国内外文旅企业、近万种文旅产品参展。博览会为期4天，将持续至10月2日，将举办2021精品民宿和户外露营专项对接会、第四届中原国际文化旅游产业博览会投融资洽谈会、2021第八届中国洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛颁奖仪式等专题活动，为文旅产业高质量发展再添助力。

据了解，本次博览会不收取门票，其中专业观众日为9月29日全天和30日上午，将邀请专业采购商、文旅专家学者、媒体记者等共话文旅产业发展前景；市民开放日为9月30日下午至10月2日，将面向全体市民免费开放。入场须戴口罩，刷本人身份证并出示健康码。

市民观展需要预约。微信搜索公众号“享游洛阳官方”，依次点击“预约看展”“旅博会预约”，打开预约界面，填写出行日期、预约时间段和游玩人信息，选定添加的游玩人，点击“预约”完成预约，出示预约二维码，由工作人员扫码核验入场参观。

9月30日至10月2日，来洛阳会展中心，共赴一场“河洛风、国际范”的文旅文创盛会吧！(洛报融媒记者 李东慧 李冰 见习记者 梁笑宇/文 张光辉 张怡熙/图)