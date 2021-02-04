洛阳入选国家城市安全风险监测预警建设试点城市

日前，国务院安委办、应急管理部下发通知，部署加强城市安全风险防范工作，推广城市生命线安全工程经验做法，要求切实提高城市防控重大风险与突发事件的能力，从本质上提升城市安全治理现代化水平。通知确定了18个城市(区)作为国家城市安全风险综合监测预警工作体系建设试点，洛阳入选。

日前，国务院安委办、应急管理部下发通知，部署加强城市安全风险防范工作，推广城市生命线安全工程经验做法，要求切实提高城市防控重大风险与突发事件的能力，从本质上提升城市安全治理现代化水平。

通知确定了18个城市(区)作为国家城市安全风险综合监测预警工作体系建设试点，洛阳入选。

入选的18个城市(区)具体如下：

合肥、沈阳、南京、青岛、深圳、成都、西安、东营、洛阳、宜昌、常德、佛山、南宁、遵义、北京通州、上海浦东新区、上海黄浦、上海松江等。

通知指出，当前城市安全新旧风险交织叠加，安全风险防范压力加大，一些城市相继发生房屋坍塌、爆炸、洪涝、台风等重特大事故灾害，城市安全形势复杂严峻。各地区要结合安全发展示范城市创建工作，根据实际统筹开展城市安全风险综合监测预警，积极构建全面统筹领导、统一监测调度、联动响应处置的工作体系。要聚焦城市安全管理的主要问题和突出风险，积极借鉴典型做法，加大试点示范工作力度，将强化城市安全风险防范工作纳入本地区重点工作，充分利用科技手段，加快建立健全城市安全风险综合监测预警工作体系，提升城市安全风险辨识、防范、化解水平。

据悉，国家城市安全风险综合监测预警工作体系建设试点工作，分阶段于2023年3月底前完成，国务院安委办、应急管理部配套制定了城市安全风险综合监测预警平台建设指南，为各地区推进相关工作提供指导。（来源：国家应急管理部）⑥