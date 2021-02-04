十一假期，到洛阳市少儿图书馆参加免费亲子活动吧

10月8日是寒露节气，天气也将由凉转寒。十一小长假最后一天，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办免费节气活动，带小朋友了解寒露的民间习俗。

10月8日是寒露节气，天气也将由凉转寒。十一小长假最后一天，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办免费节气活动，带小朋友了解寒露的民间习俗。

寒露节气，流行着一些民谚。“菊花开，麦出来”，代表农作物此时正在迅速成熟；“早麦补，晚麦耩，最好不要过霜降”，代表这时的农活仍不轻松……活动当天，主讲老师将通过深入讲解寒露民俗、诵读寒露古诗等环节，带小朋友感受节气的魅力。名额有限，有兴趣的朋友，赶快报名参加吧！

活动时间：10月7日10点至11点

活动地点：市少儿图书馆艺术空间(洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区)

活动对象：6岁至12岁小朋友(由于场地限制，可报8组家庭，报满即止)

主讲老师：夏远馨(洛龙区第一实验小学政和校区)

活动内容：1.老师讲解寒露的节气特点、民间习俗；

2.带小朋友诵读与寒露有关的古诗；

3.欣赏菊花美景、品味菊花茶香；

4.带孩子触摸秋天收获。

报名电话：18638358896

(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 田甜 文/图)