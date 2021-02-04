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十一假期，到洛阳市少儿图书馆参加免费亲子活动吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 11:46

　　10月8日是寒露节气，天气也将由凉转寒。十一小长假最后一天，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办免费节气活动，带小朋友了解寒露的民间习俗。

　　寒露节气，流行着一些民谚。“菊花开，麦出来”，代表农作物此时正在迅速成熟；“早麦补，晚麦耩，最好不要过霜降”，代表这时的农活仍不轻松……活动当天，主讲老师将通过深入讲解寒露民俗、诵读寒露古诗等环节，带小朋友感受节气的魅力。名额有限，有兴趣的朋友，赶快报名参加吧！

　　活动时间：10月7日10点至11点

　　活动地点：市少儿图书馆艺术空间(洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区)

　　活动对象：6岁至12岁小朋友(由于场地限制，可报8组家庭，报满即止)

　　主讲老师：夏远馨(洛龙区第一实验小学政和校区)

　　活动内容：1.老师讲解寒露的节气特点、民间习俗；

　　2.带小朋友诵读与寒露有关的古诗；

　　3.欣赏菊花美景、品味菊花茶香；

　　4.带孩子触摸秋天收获。

　　报名电话：18638358896

　　(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 田甜 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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