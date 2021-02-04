办理居住证常见的10个问题 洛阳警方来解答

居住证快速核发办理以来，受到群众欢迎。日前，公安机关收集了办证过程中群众较为集中的问题，专门为大家解答。

居住证快速核发办理以来，受到群众欢迎。日前，公安机关收集了办证过程中群众较为集中的问题，专门为大家解答。

问：如何办理居住证快速核发业务？(居住证快速办)

群众关注“洛阳警民通”微信公众号，进入户政——居住申报系统——快速核发居住证窗口，根据个人情况选择满足登记半年条件(缴纳社保满半年、配偶为洛阳户籍、购房满半年、取得营业执照满半年、房屋租赁合同备案满半年)，填写个人信息后保存提交信息。县级公安机关会在5个工作日内审核群众警民通端提交的信息，审核通过后会在3个工作日内为群众制发居住证。

问：居住证和暂住登记凭证有什么区别？到哪儿下载电子暂住登记凭证？

暂住登记凭证在非户籍所在地短期居住时可以申请，无明确权利和福利，主要起证明作用；居住证需要长期在非户籍所在地居住时申请，除证明作用外，还享有多种权利和便利服务，如子女就近入学、就业指导以及新车入户等。群众在警民通上提交材料，公安机关审核通过后，可自行在警民通——居住申报系统——暂住登记凭证下载界面下载保存。

问：已经和房东签订租房合同满半年了，但不知道租房合同是否备案，可以申请快速核发居住证吗？

合同登记备案程序依照我国法律的规定，当事人应在租赁合同签订后的30日内，到房地产管理部门办理登记备案手续。若是租户与房东私下签订的租房合同，没有房屋租赁备案编号，不符合快速核发条件，建议您通过暂住登记满半年后申领居住证。

问：我与夫(妻)已经取得结婚证，为什么点击快速核发核验显示核验不通过？

群众您好，您提交的信息通过全国的婚姻数据库进行核验，若您已经取得结婚证却无法通过核验，您可以下载“电子证件”APP(应用)查验本人电子结婚证婚姻信息登记是否有误，若存在信息登记错误，请您到民政局更正婚姻登记信息，若婚姻登记信息无误，请您联系公安机关。

问：已有的暂住登记凭证半年以上，更换新住址或和新房东签订了租房合同，对居住证的申领是否有影响？

不影响，申领居住证或者续期居住证期间居住地更改可以到现居住证进行登记签注，不影响居住时限的计算。

问：在校大学生就读满半年可以直接办理居住证吗？

目前该业务无法线上办理，建议先办理暂住登记满半年后申领居住证。

问：办理居住证或延期居住证收费吗？

公安机关办理居住证不收取任何费用。邮政快递为群众自愿选择项目(省内12元，跨省20元)，群众取证时缴费给快递工作人员。任何代理费用均为违规行为。

问：办理了居住证快速核发，最快几天能够领到居住证？如何查询办证进度？

县级公安机关会在5个工作日内审核群众警民通端提交的信息，审核通过后会在3个工作日内为群众制发居住证。审核通过环节和制证完成环节都会以短信的方式通知到群众本人，短信附有县级公安机关领取地址和联系电话，您可以通过短信上的联系电话咨询个人办证进度或其他办证问题。

问：居住证有有效期吗？期满后想继续使用怎么办？

居住证有效期为一年，一年到期后如有继续使用需求请持居住证到居住地所在辖区派出所或警务室进行签注延期。

问：省直社保不能办理居住证快速核发吗？

目前仅在洛阳市内缴纳社保满半年的满足快速核发条件。

来源：平安洛阳⑥