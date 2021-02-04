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洛阳小伙儿绘画“地标”建筑走红网络 希望吸引更多年轻人来洛游玩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 11:46

　　应天门、天堂、明堂、洛邑古城……连日来，一个洛阳小伙儿画的洛阳“地标”景点和建筑因作品栩栩如生、惟妙惟肖走红网络。28日上午，洛报融媒记者联系到绘画作者宋潇洋，听他讲述背后的故事。

　　宋潇洋今年22岁，刚从郑州财经学院毕业不久。“我大学学的艺术设计，不过从小喜欢画画。”宋潇洋笑着说，在他七八岁时，父母常带他参观各类书画展，他耳濡目染喜欢上绘画，一直到上了大学，没有放弃这一爱好。

　　最近，宋潇洋决定利用空闲时间，拿起手中的画笔将洛阳的“地标”景点和建筑画下来。他从天堂、明堂开始画起，起形、上色、细节补充……他忘我地投入到绘画当中，用了2个多小时完成第一幅作品，成就感满满。

　　“画洛邑古城难度最大。”宋潇洋说，想要把那种出古色古香的韵味画出来，需要一定功力，他在绘画时得到了一位老先生的帮助与指点，用了4个多小时完成作品。如今，他已将包括龙门石窟、应天门、白马寺、关林庙等我市景点画了个遍。令他意外的是，他将这些绘画作品发到网上，引起不少网友关注和点赞，甚至上了抖音同城榜，让更多人看到了他的作品。

　　宋潇洋说，他希望通过自己的视角与方式表达对家乡的热爱，并希望吸引更多年轻人关注洛阳，来洛阳游玩。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 魏巍 通讯员 李德伟 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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