“好物”风云再起！电商兴农专场成交额破5万元

昨日19时，2021“洛阳好物”消费季“电商兴农”专场直播活动在洛阳网抖音直播间开启，我市洛宁县、嵩县、栾川县、孟津区、洛龙区等县区多个品牌企业产品搭上电商快车，引发网友抢购热潮。

昨日19时，2021“洛阳好物”消费季“电商兴农”专场直播活动在洛阳网抖音直播间开启，我市洛宁县、嵩县、栾川县、孟津区、洛龙区等县区多个品牌企业产品搭上电商快车，引发网友抢购热潮。据统计，直播间累计观看人数1万余人、订单量1000余单，成交金额5余万元，2021“洛阳好物”消费季继洛阳文旅专场直播后再创佳绩。

本次“电商兴农”专场直播持续3小时，洛宁“洛水山肴”携上戈苹果、金珠梨膏、牡丹山药粉登场；嵩县“嵩上好礼”爆款多多，香菇、银鱼酱、辣椒酱、蜂蜜齐亮相；孟津猕猴桃个大味甜有营养……品类丰富、价廉质优、老少皆宜的洛阳名优农产品迅速集结网友目光，选中、下单、转发，一气呵成。

据悉，“电商兴农”专场直播聚合我市洛宁县、嵩县、栾川县、孟津区、洛龙区等县区多个品牌企业产品，全方位助力我市县域农产品走上品牌化、产业化道路，充分释放消费潜力，推动消费提质扩容。农民增产增收，企业发展共赢，脱贫攻坚成果得以巩固拓展，成为乡村振兴路上一道靓丽的风景。

为进一步助力解决汛后、疫后农产品销售难题，洛阳建业凯旋广场等企业通过“电商兴农”专场直播活动进行定点帮扶，积极购买扶贫农产品。接下来，各大爱心企业还将继续通过洛阳网对接有意向的渠道资源，积极开展公益捐赠活动，全面踏入“助力城市复工复产”大潮，彰显企业担当。

“电商兴农”专场直播由洛阳市商务局、洛阳市农业农村局、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团携手助阵，河南今日头条信息技术有限公司、抖音电商、洛阳网等承办单位“强强联手”，通过全媒体平台同步宣发，使活动总曝光量达2150万次。接下来，2021“洛阳好物”消费季将开展更多样、更惠民的直播活动，为市民送福利，为市场添活力，为城市谋创新。(记者 谢钰旸)