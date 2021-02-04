9月30日至10月7日，“黄河非遗国际创意周”等您来

9月30日至10月7日，“黄河非遗国际创意周”活动将在瀍壑朱樱景区举行。本活动由省文化和旅游厅与洛阳市人民政府主办，河南省非物质文化遗产保护中心、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳文保集团承办。

9月30日至10月7日，“黄河非遗国际创意周”活动将在瀍壑朱樱景区举行。本活动由省文化和旅游厅与洛阳市人民政府主办，河南省非物质文化遗产保护中心、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳文保集团承办。

活动以“非遗之美 创意生活”为主题，围绕“更国际、更时尚、更开放、更创意”的目标，通过黄河非遗创意展和黄河文化战略对话两大部分，以更多元、更年轻的表现形式，凸显黄河流域非物质文化遗产的创造性转化和创新性发展。

黄河非遗创意展总展览面积约5000平方米，共分为四个展区，包含30多个非遗创意项目、近百个非遗传统消费体验和展示项目。

一起看看这次展览都有什么值得“打卡”的亮点——

在非遗创意展示区，您可以看到二十四节气创意展、陶瓷创意展及“GOGOPANDART艺术熊猫”知名文旅IP等。这里还将举办黄河非遗创意大赛成果展，您可以看到洛阳唐三彩烧制技艺、洛阳宫灯、洛宁竹编、陶瓷(汝瓷、钧瓷)、朱仙镇木版年画、汴绣、茶艺创意、街角剧场非遗展演等项目，特别策划的“黄河之音”“唐风唐韵”等版块也有精彩等您发现。

在非遗文创市集展区，《登场了！洛阳》节目同款考古盲盒、洛阳博礼文创特色文创产品、三彩瓷器艺术品、魏晋战鼓、三彩壁画、陶器、皮雕、面塑、泥塑等文创产品应有尽有，您可以将洛阳的历史文化“打包带走”。

在非遗饮食区，咱们一起寻味“舌尖上的河南”。这里有来自省内各地的代表美食，如糖画、糖人、陈记梨膏糖、白鹤套肠、非遗糖果子、洛阳牡丹周边特产等，您还可以一站式品尝洛阳的特色牛肉汤、羊肉汤、丸子汤、豆腐汤等。

在非遗展演区，唐风唐韵时装秀、皮影戏、二鬼摔跤、川剧变脸、南无拳、太极拳等精彩演出将轮番上演。(洛报融媒见习记者 李雅君 记者 智慧 通讯员 张娴)