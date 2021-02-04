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第四届中原国际文化旅游产业博览会今日开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.29 08:32

　　专业多样的户外旅游装备、匠心独运的文创产品、充满地域风情的各国特产……尽在今天开幕的第四届中原国际文化旅游产业博览会。

　　为期四天的博览会由省委宣传部指导，省文化和旅游厅、市人民政府主办，洛阳旅游发展集团有限公司承办，以“新户外、新消费、新生活”为主题，旨在强化创意引领、发挥市场作用、提升传播能力，用创意抢占文旅融合“新风口”，提升“两节一会一论坛”的功能定位和特色水平，助推“文旅文创成支柱”。

　　为给市民、游客奉上规模更大、亮点更多的文旅大餐，本届博览会设置洛阳会展中心一楼、五楼两个室内展馆和户外展区，展览面积共3.2万平方米，各展区都有哪些看点？记者提前为您打探。

A展馆展区分布

　　A展馆

　　走进一楼的A展馆，映入眼帘的是蓝色为主基调的展览空间。展览面积1万平方米，设置精致露营展区、旅游装备民宿展区、户外运动装备展区、摩旅生活展区、知名文旅企业展区、商务洽谈和舞台区等，通过“线上+线下”方式组织立体办展。

　　精致露营展区

　　高度还原露营生活场景，尽情展示户外美学“魔法”，给人沉浸式的逛展体验。有“颜值”、有文化、有仪式感的精致露营展区等你“打卡”。

　　摩旅生活展区

　　集中展示摩托车整车、配件、俱乐部及骑行文化。

　　户外运动装备展区

　　展出服装、鞋帽、背包、帐篷、野营桌椅、炉具等全套户外装备，品类齐全，风格多样。想来一场说走就走的户外之旅，在这里可以一站式搞定所需装备。

　　旅游装备民宿展区

　　集中展示洛阳当地民宿项目及配套服务，高端房车及其他旅游装备品牌，汇集了黑金旅居、星房子、智慧绿道、街景梦工厂等文旅度假项目单元。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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