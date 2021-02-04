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出席市第十二次党代会代表分团讨论审议市纪委工作报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.29 08:21

　　昨日，出席市第十二次党代会的代表分团讨论审议市纪委工作报告。

　　各代表团讨论审议现场气氛热烈，代表们发言踊跃、各抒己见，结合实际谈感受、说想法、话发展。大家认为，市纪委工作报告实事求是地总结了过去五年的成绩和经验，系统全面地部署了今后五年的工作任务。对于今后五年的工作，报告突出了坚持把监督保障“两个维护”作为最大政治，坚持把调动一切积极因素汇聚社会主义现代化建设磅礴伟力作为最大目标，坚持把党员干部不犯错误作为最大追求，坚持把激励保护党员干部干事创业内生动力作为最大任务，坚持把建设忠诚干净担当高素质专业化纪检监察干部队伍作为最大保障，立意高远、布局科学，内容翔实、语言精练，是一份求真务实的好报告。

　　代表们表示，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章，离不开坚强的纪法保障。希望纪检监察机关坚定不移加强政治监督，服从服务中心大局，立足于教育挽救保护党员干部，激发党员干部担当作为、干事创业的积极性创造性。要把握好正确的执纪导向，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小抓常，主动为担当者担当，用好问责手段，细化容错纠错机制，更好发挥问责的正向激励作用。要坚持把“严”的主基调坚持下去，驰而不息纠“四风”树新风，整治群众反映强烈的突出问题。要坚持“打铁必须自身硬”，打造高素质专业化纪检监察队伍，持续为洛阳经济社会发展保驾护航。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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