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出席市第十二次党代会代表继续分团讨论审议市委工作报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.29 08:21

　　昨日，出席中国共产党洛阳市第十二次代表大会的代表们继续聚精会神分团讨论审议市委工作报告。大家一致认为，市委工作报告政治站位高、把握形势准、谋划工作实，体现了中央精神、省委要求和人民期盼，是一个思路清晰、方向准确、重点突出、务实为民的好报告。

　　重振洛阳辉煌首先必须全面激发创新活力。代表们围绕以创新引领发展展开热烈讨论，纷纷表示，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。要突出科技创新，把科技创新和产业升级统筹起来，更好赋能制造业高质量发展，让洛阳制造业这一“当家产业”成为盛名远扬的“金质名片”。同时，要统筹推进观念创新、体制机制创新、城市功能创新、发展模式创新等，以全面创新拼出洛阳高质量发展新天地。

　　城市让生活更美好。聚焦城市发展，代表们在审议时一致赞成市委工作报告提出的“打造聚合创新资源的平台城市”论述。大家表示，经过这些年的努力，洛阳城市建设已经到了由“打基础”向“强功能”转变的重要关口。下一步，要强化平台思维，做强与城市定位相匹配、与现代化建设需要相适应的功能，真正通过建设平台城市来聚合优质资源，为高质量发展提供强有力支撑。

　　如何在脱贫攻坚胜利后全面推进乡村振兴，是农村基层代表关注的话题。大家在分团审议时表示，全面推进乡村振兴，是“三农”工作重心的历史性转移。要乘势而上、再接再厉、接续奋斗，坚持农业农村优先发展总方针，坚持以富民为导向，以产业为核心，全面落实市委“151”工作部署，找准“小切口”，做好“大文章”，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　加强和创新社会治理，事关社会安定、人民安宁。大家在讨论中表示，农村(社区)是社会治理的基本单元，要强化党建引领，把基层党组织建成坚强战斗堡垒，加快构建党组织领导下的新型治理体系；要深化自治、法治、德治、智治“四治融合”，推动实现政府治理与社会调节、居民自治良性互动；要落实好普遍直接联系群众制度，健全便民服务体系，在走村串户、上门服务中了解群众需求，在化解矛盾、解决问题中密切干群关系。

　　新的蓝图，承载新的梦想。代表们表示将重整行装再出发，锚定目标、奋发图强、勇于创新、开拓进取，为重振洛阳辉煌不懈奋斗。(记者 郭飞飞 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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