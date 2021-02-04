洛阳疾控发布国庆假期提醒：非必要不远游

28日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，国庆假期期间，出游、探亲、聚会等将明显增加，疫情防控不容丝毫大意。市疾控中心提醒广大市民，科学佩戴口罩，保持安全社交距离，非必要不远游，非必要不邀请近期到过中高风险地区的亲朋来洛探亲、旅游！

28日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，国庆假期期间，出游、探亲、聚会等将明显增加，疫情防控不容丝毫大意。市疾控中心提醒广大市民，科学佩戴口罩，保持安全社交距离，非必要不远游，非必要不邀请近期到过中高风险地区的亲朋来洛探亲、旅游！

“今年秋冬还是要严防死守，疫情多点散发、局部暴发不能完全避免，需要提高警惕。”近日，中国工程院院士张伯礼接受采访时表示，从目前情况看，德尔塔病毒是优势毒株，传染性强，传播速度快，一人可传染几个甚至几十个人。

“截至28日15时，全国(不含港澳台)疫情中高风险地区共50处，集中在黑龙江和福建两省。”市疾控中心专家朱鑫说，今年，国内多地疫情反弹，足以证明病毒并未彻底消散，大家仍须警惕潜在的传染风险，“国庆假期将至，面对人员流动高峰，提倡广大市民‘非必要不远游’，尤其是不去中高风险地区旅游、探亲，日常出行戴好口罩，保持安全社交距离，尽快接种新冠疫苗。”

为科学精准做好疫情防控工作，防范疫情输入风险，保障市民健康安全，市疾控中心提醒：