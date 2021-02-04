创新引领 实干担当 奋勇争先——访市第十二次党代会代表张汉智

“市委工作报告站位高远、理念新颖，极大地增强了我们敢想敢干、敢争敢拼的信心和决心。”市第十二次党代会代表、宜阳县委书记张汉智表示，作为践行县域治理“三起来”示范县，宜阳将贯彻市党代会精神，围绕“1345”总体工作思路，为重振洛阳辉煌作出宜阳贡献。

“市委工作报告站位高远、理念新颖，极大地增强了我们敢想敢干、敢争敢拼的信心和决心。”市第十二次党代会代表、宜阳县委书记张汉智表示，作为践行县域治理“三起来”示范县，宜阳将贯彻市党代会精神，围绕“1345”总体工作思路，为重振洛阳辉煌作出宜阳贡献。

张汉智表示，下一步，宜阳将在坚持以创新引领发展上走在前，统筹推进各方面创新，突出抓好科技创新，向“宜阳智造”“宜阳创造”转变；在乡村振兴上作表率，聚焦以乡贤返乡激发乡村活力、以市场运营凝聚乡村合力等13项重点工作，打造宜阳乡村振兴“3.0时代”；在产业集聚发展上求实效，聚焦航空航天、智能装备制造、食品加工三大主导产业，积极探索共建模式，全力打造5个百亿级产业集群；在发力民生改革上显担当，紧盯教育、医疗等重点领域民生事项，建设更高水平的幸福宜阳。（洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君/文 记者 鲁博 李卫超/图）