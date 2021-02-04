洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

在希望田野上绘就乡村振兴新画卷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.28 19:59

　　农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着河洛山乡父老的获得感幸福感，也决定着洛阳现代化建设的成色和质量。

　　市委工作报告提出，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。要把实施乡村振兴战略作为洛阳现代化建设的重中之重，坚持农业农村优先发展总方针，统筹推进乡村“五大振兴”，着力绘就农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴新画卷。

　　如何巩固拓展脱贫攻坚成果，开创乡村振兴新局面，成为市第十二次党代会会场内外热议的话题。

　　巩固脱贫成果 坚决防止返贫

　　“受过贫苦、走过温饱、迎来小康、迈向振兴，拨云岭人过上好日子，最为感谢党的好政策。”从山村到会场，市第十二次党代会代表、栾川县潭头镇拨云岭村党支部书记杨来法带着乡亲们的感激而来，也带着振兴乡村的信心而来。

　　市委工作报告浓墨重彩地书写了脱贫攻坚的伟大成就。过去五年，洛阳脱贫攻坚全面胜利，绝对贫困在河洛大地成为历史。

　　“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”市第十二次党代会代表、宜阳县董王庄乡乔庄村党支部书记乔二元说，脱贫攻坚让乡村发生了翻天覆地的变化，现在村里搞起了艾草、花椒、核桃等特色富民产业，还要继续发展农产品加工、农旅融合，让乡亲们的幸福路越走越宽广。

　　“巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村振兴的首要任务。”市第十二次党代会代表，市乡村振兴局党组书记、局长姬素娟表示，要把减贫战略和工作体系纳入乡村振兴总体部署，接续推动脱贫地区发展，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，特别是做好当前因灾致贫返贫监测工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    鹈鹕戏水

    金秋果实

    蜗牛恋菊花

    鸽子
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605