在希望田野上绘就乡村振兴新画卷

农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着河洛山乡父老的获得感幸福感，也决定着洛阳现代化建设的成色和质量。

农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着河洛山乡父老的获得感幸福感，也决定着洛阳现代化建设的成色和质量。

市委工作报告提出，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。要把实施乡村振兴战略作为洛阳现代化建设的重中之重，坚持农业农村优先发展总方针，统筹推进乡村“五大振兴”，着力绘就农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴新画卷。

如何巩固拓展脱贫攻坚成果，开创乡村振兴新局面，成为市第十二次党代会会场内外热议的话题。

巩固脱贫成果 坚决防止返贫

“受过贫苦、走过温饱、迎来小康、迈向振兴，拨云岭人过上好日子，最为感谢党的好政策。”从山村到会场，市第十二次党代会代表、栾川县潭头镇拨云岭村党支部书记杨来法带着乡亲们的感激而来，也带着振兴乡村的信心而来。

市委工作报告浓墨重彩地书写了脱贫攻坚的伟大成就。过去五年，洛阳脱贫攻坚全面胜利，绝对贫困在河洛大地成为历史。

“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”市第十二次党代会代表、宜阳县董王庄乡乔庄村党支部书记乔二元说，脱贫攻坚让乡村发生了翻天覆地的变化，现在村里搞起了艾草、花椒、核桃等特色富民产业，还要继续发展农产品加工、农旅融合，让乡亲们的幸福路越走越宽广。

“巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村振兴的首要任务。”市第十二次党代会代表，市乡村振兴局党组书记、局长姬素娟表示，要把减贫战略和工作体系纳入乡村振兴总体部署，接续推动脱贫地区发展，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，特别是做好当前因灾致贫返贫监测工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。