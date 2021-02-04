聚合创新资源 打造平台城市

洛阳城市建设正处在由传统城市向平台城市转变的关键期。市委工作报告指出，要强化平台思维，围绕增强聚合创新资源能力，着力完善功能、提升品质，建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市；要更多关注青年的特点、青年的需求、青年的体验，着力提升城市功能品质与青年人的契合度，建设青年友好型城市。

洛阳城市建设正处在由传统城市向平台城市转变的关键期。

市委工作报告指出，要强化平台思维，围绕增强聚合创新资源能力，着力完善功能、提升品质，建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市；要更多关注青年的特点、青年的需求、青年的体验，着力提升城市功能品质与青年人的契合度，建设青年友好型城市。连日来，市第十二次党代会代表、社会各界人士围绕打造平台城市、建设青年友好型城市等寄语建言。

增强枢纽功能 支撑城市发展

枢纽功能是平台城市的基础支撑。市委工作报告明确，立足洛阳区位特征，科学布局建设交通物流基础设施。

市第十二次党代会代表，市公路事业发展中心党委书记、主任王明高表示，全市公路系统将深入贯彻党代会精神，围绕建设全国重要交通枢纽目标，坚持“项目为王”，积极构建辐射豫西北、联动晋东南、串联都市圈的高速网、干线网和基础网。

市交通运输局青年干部朱晓山认为，要重点加强基础设施建设，发挥枢纽对经济要素的传递功能，增强枢纽经济的辐射带动能力，促进人流、物流、资金流、信息流、技术流加速聚集。

针对枢纽功能建设，报告提出，加快推进5G网络建设和应用。洛阳汽车站青年职工邹晓岩认为，城市车站是枢纽建设的基础，未来可利用5G网络技术加快智慧车站的建设。建立车站票务、客流、出行喜好等大数据采集平台，通过技术手段科学有效地进行车辆和人员安全和调度管理、疫情防控；建设智能物流场景化的应用平台，打造集智能、趣味于一体的候车空间，让旅客拥有更好的候车、乘车服务体验。