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赵克红当选河南省作家协会副主席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.28 17:52

　　28日，洛报融媒记者从洛阳市作家协会获悉，27日至28日，河南省作家协会第七次代表大会在郑州召开，邵丽当选省作协主席。洛阳作家赵克红、陈胜展、朱欣英、王小朋、张松焕参会。赵克红当选省作协副主席，赵克红、陈胜展、王小朋当选省作协理事。

　　赵克红，笔名柳笛，一级作家，中国作家协会会员，中国铁路作家协会副主席，郑州铁路局作家协会主席，洛阳市文联副主席、作协主席，河南省散文诗学会副会长、河南省诗歌创作研究会副会长，中山文学院客座教授。

　　其作品在《人民日报》《中国作家》《诗刊》《解放军报》《文艺报》《北京文学》《延河》《鸭绿江》《散文选刊》《散文百家》《莽原》等百余家报刊发表，多次被收入《中国诗歌导读》《中国诗歌年选》《中国散文诗年选》《中国精短散文年选》等。

　　著有诗集《燃烧的情愫》《岁月列车没有终点》等；散文集《心韵如歌》《炊烟，是盛开的花朵》等；中短篇小说集《多梦时节》；长篇小说《青春无悔》(合著)；评论集《岁月留声》等十三部。获第八届全国铁路文学奖、第八届冰心散文奖、第四届中国长诗奖最佳成就奖、第三届奔流文学奖，中国诗歌春晚2020年度十佳诗人等。(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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